به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رضایی رئیس گروه دوستی پارلمانی کشورمان و هیئت همراه که برای دیدار با مقامات پارلمانی روسیه به مسکو سفر کرده است، بعد از ظهر چهارشنبه (اول آذر ماه ۱۴۰۲) با واسیلیف، رئیس گروه دوستی پارلمانی روسیه دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار که در محل دومای دولتی روسیه انجام شد، دو طرف با ارزیابی مثبت از مناسبات فیمابین بر ضرورت ارتقای همکاریها در ابعاد مختلف، به ویژه حوزههای اقتصادی- سیاسی، تاکید کردند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، ابراز امیدواری کرد با اجرای کامل معاهده جامع همکاریهای بلندمدت جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، شاهد جهش در روابط دو کشور باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به قتل عام مردم بیدفاع غزه در زندان روباز جهان توسط رژیم صهیونیستی، بر مواضع مشترک جمهوری اسلامی ایران و روسیه در زمینه تحولات غزه تاکید و از رویکرد بشردوستانه روسیه در این خصوص قدردانی کرد.
ابراهیم رضایی در این راستا افزود: معتقدیم پشت صحنه همه جنایتهای این روزها در غزه، آمریکاییها هستند.
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه، با بیان اینکه آمریکا پناهگاه و تکیهگاه اصلی اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اطلاعاتی و نظامی صهیونیستها است، تصریح کرد: آمریکاییها حتی در شورای امنیت سازمان ملل نیز کارشکنی کردند.
وی در این زمینه تأکید کرد: معتقدیم همکاریهای ایران و روسیه میتواند به برقراری صلح در منطقه کمک کند و انتظار ما از دوستان روسی این است که در این زمینه فعالتر شوند.
در این دیدار، همچنین موضوع تحقق هدفگذاری رؤسای جمهوری ایران و فدراسیون روسیه برای ارتقای حجم مبادلات تجاری به سالانه ۱۰ میلیارد دلار مورد تبادل نظر قرار گرفت.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به همکاریهای دوجانبه، شتاببخشی به طرحهای مشترک از جمله احداث راه آهن رشت - آستارا را خواستار شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به همکاریهای نزدیک ایران و روسیه در مسائل منطقهای و بینالمللی، تقویت این همکاریها را به ویژه در قالب نقشآفرینی دومای دولتی روسیه در توقف ماشین کشتار رژیم صهیونیستی در غزه فلسطین، حائز اهمیت خواند.
ولادیمیر واسیلیف، رئیس گروه دوستی پارلمانی دومای دولتی روسیه نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از روند توسعه مناسبات دوجانبه و تعاملات گروههای دوستی دو کشور، از کریدور شمال- جنوب به عنوان یکی از طرحهای مشترک یاد کرد که علاوه بر ملتهای ایران و روسیه، دیگر کشورهای منطقه از مزایای آن برخوردار هستند.
واسیلیف، همکاریهای پارلمانی میان ایران و روسیه را ثمربخش خواند و ابراز امیدواری کرد، این همکاریها در حوزههای انرژی، صنعت، کشاورزی و فناوریهای برتر نیز بیش از پیش، توسعه یابد.
وی با اشاره به عضویت کشورمان در سازمان همکاری شانگهای و بریکس، گفت: با توجه به اینکه جهان در حال حرکت به سمت نظام چندقطبی بر اساس موازین حقوق بینالمللی میباشد، عضویت در این سازمانها، در همگرایی هرچه بیشتر بین کشورها مفید و مؤثر خواهد بود.
در این دیدار سید البرز حسینی، نماینده مردم زنجان و عضو گروه دوستی پارلمانی کشورمان، همکاریهای پارلمانی و تعاملات گروههای دوستی دو کشور را بستر ساز و تسهیل گر مناسبات دو دولت دوست جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه دانست.
وی حمل و نقل ترکیبی و ترانزیت میان ایران و روسیه را به دلیل ارتباط با دریاهای آزاد و به منظور کمک به ظرفیتهای اقتصادی دو کشور، مهم ارزیابی کرد.
یوسف داودی، نماینده مردم سراب و عضو دیگر گروه دوستی نیز در این دیدار بر نقش مؤثر همکاریهای پارلمانی دو کشور در ارتقای همه جانبه روابط تأکید کرد و خواستار تعاملات بیشتر ایران و روسیه در حوزههای مختلف، به ویژه صادرات محصولات کشاورزی کشورمان به روسیه، همکاری در زمینه استخراج و اکتشاف معادن ازجمله آلومینیم، مس و همچنین همکاری در جهت توسعه خطوط ریلی و… شد.
گفتنی است، قدرت الله حمزه شلمزاری، نماینده مردم اردل و فارسان، غلامعلی کوهساری نماینده مردم آزادشهر و رامیان، از دیگر اعضای گروه دوستی پارلمانی کشورمان نیز در این دیدار حضور داشته و با همتایان خود در خصوص موضوعات مورد علاقه طرفین به گفتوگو و رایزنی پرداختند.
نظر شما