وضعیت رو به جلوی صنعت کشور نوید خودکفایی را می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی عصر پنج شنبه در حاشیه بازدید از دو واحد تولیدی در ناحیه صنعتی آیینه‌ورزان دماوند با اشاره به اینکه به حمدالله صنعت کشور روز به روز بهتر می‌شوند گفت: اکنون نیز شاهد بودیم که این دو واحد تولیدی توانایی صادرات را داشته و به برخی از کشورها نیز محصولات خود را صادر کرده اند.‌

وی ادامه داد: پیشرفت و توسعه واحدهای تولیدی این نوید را می‌دهد که صنعت کشور رو به جلو است و تولیدات، داخلی بوده و می‌توانیم به خودکفایی دست یابیم.‌

وزیر کشور بیان کرد: بازدید از این واحدهای تولیدی نشان داد که علاوه بر ایجاد زمینه اشتغال زایی و دریافتی‌های قابل قبول کارمندان این مراکز، دولت نیز قطعاً حمایت می‌کند که طی هماهنگی‌هایی صورت گرفته با استاندار تهران مقرر شد در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کمبودهایی که در این واحدهای تولیدی وجود دارد مطرح و اگر نیاز به کمک در بخش سرمایه گذاری دارند، حمایت کنیم.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت خیلی خوبی در کارخانه‌های صنعتی دماوند وجود دارد که می‌تواند کاملاً توسعه یابد و این نشان‌دهنده ظرفیت صنعتی ما است افزود: صاحبان کارخانه‌ها با نشاط و فعال به دنبال توسعه فعالیت خود هستند و این نشان می‌دهد که صنعت ما روز به روز حال رشد است؛ از کارخانه دیگری بازدید کردیم که شرایط و محصولات بسیار خوبی داشت و قادر به صادرات هستند و حتی به کشورهای اروپایی نیز صادر می‌کنند.‌

وزیر کشور ادامه داد: طبق پرسش‌هایی که داشتیم، دریافت‌های قابل قبولی کارمندان کارخانه‌های دماوند داشتند و دولت کاملاً از فعالیت‌های این کارخانه‌ها حمایت می‌کند.‌

وی ادامه داد: حمایت‌های دولت دو قسمت است، یکی در خصوص تسهیلات مورد نیاز بوده که قرار شد تا این موضوع تأمین شود و یکی دیگر در حوزه ارزهایی که به دست می‌آورند در خصوص نحوه مصرف آن بود که صحبتی با رئیس بانک مرکزی خواهیم داشت تا چگونه بتوانند از ارزهای تولیدی خود استفاده کنند.