مسؤولان با اتحاد برای حل مشکلات تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود اسدی در خطبه‌های نماز این هفته گفت: مسئولان با اتحاد پیگیر حل مشکلات مردم باشند و اختلافات را در فضای مجازی مطرح نکنند.

امام جمعه دیلم افزود: دلسوزی مردم این نیست که تشویش اذهان عمومی کنید، دلسوزی این است که اتحاد قلوب داشته باشیم، در میدان باشیم و کمک به یکدیگر کنیم

وی گفت: از همه شما، از نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر تقاضا دارم که مسائل تخصصی را با اهل خبره و متخصص مطرح کنید، در یک محل بنشینید و گفتگو کنید، رفع اختلاف کنید.

وی ادامه داد: اختلافات را در فضای مجازی مطرح نکنید و موجب منکر در فضای جامعه نشوید، چرا که اعتماد مردم هم از شما و هم از نظام مقدس اسلامی سلب می‌شود.

حجت الاسلام اسدی افزود: اقدامی که فرماندار شهرستان دیلم در جهت هماهنگی پرواز هوانیروز نسبت به نجات جان یک کودک انجام داد و موجب خوشحالی یک خانواده و مردم شهرستان شد را تقدیر می‌کنم.

وی گفت: این اقدام خود مصداق معروف است و باید مسئولان اینگونه پیگیر حل مشکلات مردم باشند.