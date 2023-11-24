اهمیت نگاه مدرسه‌ به خودکفایی در کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره الگوهای برتر تدریس در هفته گذشته به اتمام رسید و برگزیدگان خود را شناخت. جشنوارهای برای شناسایی و تقدیر از معلمانی که روشهای نوینی را برای تدریس طراحی و اجرا کرده بودند.
یکی از این معلمان سعید خسروی است که در هنرستانهای شهر کرمان در رشته کشاورزی و دامپروری توانسته بود به خوبی به دانش آموزان شیوههای نوین دامداری را بیاموزد و حتی هنرجویان را با اصلاح نژاد آشنا کند.
این معلم هنرستان در رشته پرورش دام صنعتی، به دانش آموزان پایه دهم موضوع تلقیح مصنوعی دام را با شیوههای نوین آموزش داده و همین شیوه را هم به عنوان اثر خود در جشنواره الگوهای برتر تدریس ارائه داده است.
خسروی در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص روش تدریس خود گفت: تدریس من دو مرحلهای بود. در مرحله اول داخل محیط کلاس و مرحله دوم داخل گاوداری بود که دانش آموزان ابتدا با مباحث نظری موضوع آشنا میشوند و بعد در ادامه مباحث نظری، مراحل عملی کار را در گاوداری میآموزند.
این معلم با اشاره به تهدیدات وحشتناک قاچاق دام از کشور گفت: امروزه برای خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی و همچنین تولید گوشت و شیر و… لازم است که اصلاح نژاد انجام شود و این اصلاح نژاد باید در مدرسهها آموزش داده شود. هم در مورد محصولات کشاورزی که از بذرهای بسیار خوب و پر تولید در کاشت محصولات استفاده کنیم و گیاهانی که بازدهی خوبی داشته باشند و هم اصلاح نژاد دام را جدی بگیریم.
وی با بیان اینکه برای اصلاح نژاد دام هم ما از نژادهای خوب و برتر دنیا میتوانیم استفاده کنیم؛ گفت: یکی از روشهای تلقیح مصنوعی دام استفاده از اسپرم نژادهای گاوهای با تولید شیر و گوشت بالا است که از اسپرمهای نژادهای برتر تولید داخلی و وارداتی استفاده میشود و هنرجویان هنرستان (دانش آموزان) مراحل کار را از هنرآموز (معلم) یاد میگیرند و در واقع یک هنر یا یک مهارت را آموزش میبینند.
این معلم نمونه هدف از این شیوه تدریس را توجه بیشتر به اشتغال هنرجویان دانست و گفت: با توجه به استانداردهای سازمان فنی و حرفهای که هم اکنون مهارت بر اساس تلفیق شایستگیهای فنی و غیر فنی هست و هنرجویان همزمان که مهارتهای فنی را آموزش میبینند ملزم به رعایت شایستگیهای غیر فنی از جمله: رعایت الزامات محیط کار و اخلاق حرفهای (بحث ایمنی، امانتداری، احترام به محیط زیست و دیگران و..) هستند. هدف بنده ترغیب و تشویق دانش آموزان هست که به رشتههای هنرستان کشاورزی روی بیاورند و مهارتهای لازم را فرا گیرند که هم برای خودشان اشتغال آفرینی کنند و هم در تولید محصولات مختلف کشاورزی و دامی به هر نحوی تأثیرگذار باشند.
خسروی خاطر نشان کرد: نکتهای که اینجا وجود دارد این است که هنرآموز هنرستان خود ابتدا باید با مباحث نظری و عملی و فناوریهای نوین و روز دنیا به طور کامل آشنا باشد که بتواند این مباحث را به هنرجویان خود آموزش دهد.
این معلم هنرستان در تشریح کلاسهای درس خود گفت: بنده در کلاس با آوردن ابزار و وسایل، محیط واقعی کار را شبیه سازی کردم. حتی چند رحم گاو را که قبلاً از کشتارگاه تهیه کرده بودم در یک سینی تشریح قرار دادم و هنرجویان به شکل گروههای ۳ نفره در اطراف میز قرار گرفتند که از نزدیک ابزار و وسایل و رحم را مشاهده نمایند و در مباحث کلاسی مشارکت فعال داشته باشند. روش تلقیح مصنوعی دام را هم به کمک ویدئوها و ابزار و تجهیزاتی که به کلاس آورده بودم؛ به دانش آموزان نشان دادم.
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