برنز بدمینتون بازان قم در رنکینگ مرحله دو کشوری نوجوانان

علی فرجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات رنکینگ مرحله ۲ کشوری نوجوانان کشور در حالی عصر جمعه خاتمه یافت که تیم ۲ نفره پسران قم مدال برنز این‌مسابقات را کسب کردند.

رئیس هیات بدمینتون استان قم افزود: تیم ۲ نفره پرهام فراهانی و مهدی کنعانی با سرمربی گری امیرحاج اسماعیلیان توانستند در این دوره از مسابقات در قسمت دونفره در رده سنی زیر ۱۵ سال صاحب گردن آویز برنز شوند.

وی بیان کرد: این مسابقات به میزبانی مشهد از ۳۰ آبان لغایت ۳ آذر ماه برگزار شد.

فرجی ابراز داشت: در رده سنی زیر ۱۳ سال پویان بیوکی، مهران زندی، محمد حسین تلاشان و پرهام عبدالکریمی ترکیب تیم قم را در مسابقات مشهد تشکیل می‌دادند.

وی افزود: در رده سنی زیر ۱۵ سال نیز پرهام فراهانی، مهدی کنعانی و مهدیار اصغری بدمینتون بازان قم در مسابقات رنکینگ کشوری مشهد بودند.