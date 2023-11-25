به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۶ ایستگاه سنجش در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح امروز شنبه چهارم آذر با میانگین ۱۳۶ وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ایستگاه پایش خیابان ۲۵ آبان با ۱۳۰، میدان انقلاب و ولدان با ۱۲۶، پارک زمزم و رهنان با ۱۲۴، بزرگراه خرازی با ۱۲۱، خیابان فرشادی با ۱۰۲، خیابان فیض با ۱۲۲ و خیابان میرزا طاهر با ۱۰۴ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و در کردآباد با ۲۱۸ AQI بنفش و بسیار ناسالم است.
همچنین شاخص هوای اصفهان در ایستگاه خیابان احمد آباد با ۱۵۳، خیابان پروین اعتصامی با ۱۵۹، دانشگاه صنعتی و بولوار کاوه با ۱۵۳ و زینبیه با ۱۷۱ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان را نشان میدهد.
امروز شاخص هوا در زرین شهر با ۸۸ و سپاهان شهر با ۹۱ در وضعیت قابل قبول و مبارکه و سجزی به ترتیب با ۲۳ و ۲۶ پاک ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرهای مجاور اصفهان از جمله شاهین شهر، قهجاورستان، خمینی شهر، نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.
اداره کل هواشناسی استان اصفهان نیز با صدور هشدار سطح نارنجی در خصوص سکون و پایداری جوی اعلام کرده است که این شرایط به افزایش انباشت آلایندهها و بالارفتن شاخص آلودگی هوا در مناطق مرکزی از جمله کلانشهر اصفهان، خمینی شهر، برخوار (دولت آباد)، لنجان، مناطق صنعتی اصفهان، فلاورجان، کوهپایه، کبوتر آباد، لنجان (زرین شهر)، مبارکه و نجف آباد منجر میشود.
بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان سکون جوی تا یکشنبه پنجم آذر ماه تداوم دارد و به افزایش انباشت آلایندهها و کاهش کیفیت هوا در حد ناسالم برای عموم شهروندان و کم شدن شعاع دید منجر خواهد شد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
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