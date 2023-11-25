تداوم وزش بادهای شمالی روی خلیج فارس/ ساحل بوشهر متلاطم است

طلیعه محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که تا امشب با وزش بادهای شمالی روی خلیج فارس، سواحل استان بخصوص در قسمت‌های مرکزی و جنوبی تا حدودی متلاطم خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: روز یکشنبه و دوشنبه وضعیت نسبتاً آرامی برای استان و دریا پیش‌بینی می‌شود و مجدد از روز سه‌شنبه بر سرعت وزش بادهای شمالی روی خلیج فارس افزوده خواهد شد.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، طی امروز گاهی وزش باد، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

وی بیان کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی ۳۸ و در سواحل مرکزی و جنوبی طی ساعاتی از امروز ۱۶ تا ۴۶ کیلومتر در ساعت و از فردا در همه مناطق با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی ۳۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: ارتفاع موج دریا امروز ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و در سواحل مرکزی و جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتیمتر، از فردا در همه مناطق ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر خواهد بود.