تداوم وزش بادهای شمالی روی خلیج فارس/ ساحل بوشهر متلاطم است

طلیعه محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد که تا امشب با وزش بادهای شمالی روی خلیج فارس، سواحل استان بخصوص در قسمتهای مرکزی و جنوبی تا حدودی متلاطم خواهد بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: روز یکشنبه و دوشنبه وضعیت نسبتاً آرامی برای استان و دریا پیشبینی میشود و مجدد از روز سهشنبه بر سرعت وزش بادهای شمالی روی خلیج فارس افزوده خواهد شد.
وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعتهای آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، طی امروز گاهی وزش باد، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.
وی بیان کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی ۳۸ و در سواحل مرکزی و جنوبی طی ساعاتی از امروز ۱۶ تا ۴۶ کیلومتر در ساعت و از فردا در همه مناطق با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی ۳۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: ارتفاع موج دریا امروز ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و در سواحل مرکزی و جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتیمتر، از فردا در همه مناطق ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر خواهد بود.
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