طرح تامین آب اضطراری پاریز به بهره برداری رسید

علیرضا عبدیان در گفت و گو با خبرنگار مهر عنوان کرد: به منظور تأمین آب پایدار ساکنین پاریز و روستاهای حومه این شهر، طرح تأمین آب اضطراری این شهر در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در این طرح یک حلقه چاه به عمق ۲۲۵ متر و دبی ۱۷ لیتر بر ثانیه پس از حفر و تجهیز و اجرای ۱۲۰۰ متر خط انتقال وارد مدار بهره برداری شد.

عبدیان اعتبار این طرح را بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: با بهره برداری از این طرح ۳۰۰۰ مشترک در پاریز و ۲۰۰۰ مشترک در حاشیه خط انتقال و روستاهای حومه پاریز از نعمت آب شرب پایدار برخوردار شدند.