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۴ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۳۱

مدیرعامل شرکت آبفا کرمان:

طرح تامین آب اضطراری پاریز به بهره برداری رسید

طرح تامین آب اضطراری پاریز به بهره برداری رسید

کرمان- مدیرعامل شرکت آبفا کرمان گفت: طرح تامین آب اضطراری پاریز و حومه در شهر سیرجان با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

علیرضا عبدیان در گفت و گو با خبرنگار مهر عنوان کرد: به منظور تأمین آب پایدار ساکنین پاریز و روستاهای حومه این شهر، طرح تأمین آب اضطراری این شهر در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در این طرح یک حلقه چاه به عمق ۲۲۵ متر و دبی ۱۷ لیتر بر ثانیه پس از حفر و تجهیز و اجرای ۱۲۰۰ متر خط انتقال وارد مدار بهره برداری شد.

عبدیان اعتبار این طرح را بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: با بهره برداری از این طرح ۳۰۰۰ مشترک در پاریز و ۲۰۰۰ مشترک در حاشیه خط انتقال و روستاهای حومه پاریز از نعمت آب شرب پایدار برخوردار شدند.

کد مطلب 5949017

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