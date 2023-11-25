بسیجیان، بازوهای قدرتمند، شگفتی ساز و مردمی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظر المهدی در یادداشتی ضمن تبریک هفته بسیج، گفت: بی شک این نهاد به دنبال ارتقای سطوح مختلف امنیت اجتماعی در کشوراست و فراموش نمیکنیم که آنها هیچگاه از دفاع و تمامیت ارضی و استقلال کشور و مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی دست برنداشتهاند.
بسیجیان، عزتمدارانی هستند که خالصانه جان بر کف مینهند و با دستان پرتوانشان در پی ترمیم نواقص و ویرانیها هستند؛ صفات عالیهای دارند بس خالص؛ پرتوان و پر انرژی، پویا و خلاق، پایمرد و خستگی ناپذیر و کتاب سبز ایمان را سرلوحه رفتار خویش قرار دادهاند.
بی شک آنها قدرتشان را از نور و گرمای وحدت بخشِ ایمان میگیرند و برای پاسداشت فضیلتهای اصلی انقلاب ایستادهاند؛ همه زمانها و مکانها برایشان، جبهه و کربلا است؛ خود را سپر کردهاند در مقابل سبوعیت و شناعت دنیای استکبار.
همه ایران وامدارِ اراده، تلاشهای بیریا و جانبازیِ بسیج است که رمز ماندگاری را در بی رنگی و نگاهداشتِ ارزشها و آرمان انقلاب میدانند.
از یاد نمیبریم که بسیج همواره، همگام با سایرِارگانها و نهادها، در راستای کمک به آسیب دیدگان سیل و زلزله در کنار مردم قرارمیگیرد تا از آلام آنها بکاهد؛ از عملیات آبرسانی گرفته تا لایروبی، بهداشت عمومی و جادهسازی با کمکهای آنها امکانپذیر میشود که گاهی گمنام گم نامند.
این بسیج مستضعفین از بازوهای قدرتمند و شگفتیساز مردمی است که هم برای آبادانی و هم برای دفاع از نظم و امنیت لحظهای درنگ نمیکند.
از نظر دور نماند که دستاوردهای گسترده علمی و تحقیقاتی در حوزههای انرژی، فناوریهای نوین، دانش بنیان و … از جمله طراحی پهپاد بدون سکان، ساخت رادار، ردیاب شناسایی انواع مواد مخدر و… علاوه بر جلوگیری خروج ارز از کشور، نقش ماندگار بسیج در تاریخ علم این سرزمین را نشان میدهد.
بسیج مستضعفین در جبهه فرهنگی و اجتماعی نیز بیکار ننشست و برای دفاع از ارزشهای ایرانی و اسلامی گامهای موثرِ متعددی همچون طراحی انواع بازیهای رایانهای، جهاد پیشرفت و توسعه و ارتقا گروههای جهادی مناطق محروم را به انجام رساند تا بتوان در مقابل هجمه فرهنگی که به دنبال تهی کردن ذهن و افکار نوجوانان و جوانان ماست؛ قاطعانه و استوار ایستاد، قدردان جهاد و زحماتشان هستیم.
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