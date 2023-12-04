آخرین وضعیت طرح مدیریت شبکه دیجیتالی ارزی

رضا تقیپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص تدوین طرحی به نام مدیریت شبکهای ارز که بر اساس آن اسکناس دلار از چرخه اقتصاد حذف و مدیریت ارزی در شبکه دیجیتالی ارزی انجام میشود گفت: پیشنهاد این طرح را دادیم ولی اگر قرار باشد قانونی تدوین شود، بعید است به این مجلس برسد.
رضا تقی پور به مشکلات ارزی و جلسه با بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: در این جلسات و در قالب طرح تدوینشده ارزی به رئیس بانک مرکزی پیشنهاد دادیم که اسکناس دلار از چرخه اقتصادی حذف و همه مدیریت ارزی از جمله تحصیل، تخصیص و توزیع ارز در شبکه دیجیتالی ارزی لحاظ شود.
وی با اشاره به اینکه در این طرح کارت ارزی به مردم داده میشود و ATMهای مورد نیاز در مرزهای خروجی هستند تا زمانی که افراد پاسپورت خود را دریافت و پای سفر به هواپیما ارزشان را دریافت کنند، تصریح کرد:در قالب این طرح عنوان شده اسکناس دلار حذف و گردش اسکناس ممنوع شود که این پیشنهاد امکانپذیر و مبتنی بر دادههای ملی و کشور است.
تقی پور همچنین گفت: پیشنهادات در بانک مرکزی در حال مطرح شدن است که امیدواریم انشاءالله عملیاتی شود چون الزاماً نیاز به قانون ندارد یعنی اگر خود بانک مرکزی هم بخواهد میتواند این کار را انجام دهد.
وی به هدف از تدوین طرحی به نام مدیریت شبکه ارز اشاره کرد و گفت: بیش از ۸۰ درصد ارز کشور توسط نهادهای دولتی تولید و توزیع میشود هدف ما این است که بانک مرکزی این موضوع را در قالب شبکه انجام دهد که در نتیجه این کار شفاف سازی صورت میگیرد و به راحتی میتواند اسکناس را حذف کند از این طریق جلوی نوساناتی که بعضاً به صورت کاذب به بازار تزریق میشود، گرفته خواهد شد.
تقی پور در پایان گفت: با در نظر گرفتن گشایشهای اقتصادی و بینالمللی میتوان با برخی از کشورها در زمینه بهرهمندی از کارتهای منطقهای و جهانی صحبت کرد تا این کارتها در خارج از کشور هم مورد استفاده قرار گیرد.
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