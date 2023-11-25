مرتضی صفری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب اظهار کرد: با توجه ویژه استاندار و با همکاری و مشارکت مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی در خرداد ماه سال جاری مقدمات لازم برای تحویل این بنای تاریخی به ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان انجام شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی با بیان اینکه مدرسه هدایت ارومیه پس از انجام مرمت قرار است با کاربری موزه و کارگاه آموزشی صنایعدستی مورد بهرهبرداری قرار بگیرد، افزود: در این فصل ۱۰ میلیارد ریال اعتبار برای مرمت این بنا تخصیص یافته است.
صفری: در حال حاضر اقدامات مرمتی در مدرسه هدایت ارومیه آغاز شده که شامل مرمت و رنگآمیزی درب و پنجرههای چوبی، ساماندهی و اجرای کفسازی محوطه بیرونی بنا، اجرای مرمت دیوار ضلع شرقی، بازسازی و مرمت کفسازی سنگی محوطه داخلی، رنگآمیزی دیوارهای فضاهای داخلی، بازسازی کامل سیستمهای برقرسانی و روشنایی، نورپردازی و … هستند.
مدرسه هدایت ارومیه که قدمت آن به اواخر دوره قاجار برمی گردد، ابتدا یکی از خانههای قدیمی این شهر بوده و به یکی از بزرگان ایل قاجار تعلق دارد. این خانه تاریخی در سال ۱۳۴۷ توسط مالک جدید به مدرسه تغییر کاربری داد.
کتیبههای مدرسه هدایت تخریب شده است که به همین دلیل تاریخ دقیق احداث و نام معمار سازنده آن مشخص نیست اما با توجه به نوع مصالح و فرم معماری، تاریخ احداث آن به اواخر دوره قاجار میرسد. این بنا در واقع توسط شهریاران احداث شده است و در جنگ جهانی اول هم مدتی فرانسویها از بنای هدایت استفاده کردهاند.
نظر شما