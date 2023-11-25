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۴ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۲۶

فرماندار سنندج:

کوهنوردان مفقودشده سنندجی پیدا شدند

کوهنوردان مفقودشده سنندجی پیدا شدند

سنندج_ فرماندار سنندج گفت: کوهنوردان مفقود شده سنندجی در کوه‌های شاهو پیدا شدند و حال آنها خوب گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عسکری صبح شنبه اظهار کرد: به دنبال اعلام مفقود شدن چهار کوهنورد سنندجی، فرماندار سنندج موضوع را از طریق هلال احمر پیگیری کرد.

وی بیان کرد: از آنجایی که این موضوع در استان کرمانشاه رخ داده بود، اکیپ امداد و نجات هلال احمر کرمانشاه ساعت ۶ عصر دیروز جمعه برای کمک به این کوهنوردان اعزام می‌شود که در نهایت ساعت ۶ صبح امروز توسط هلال احمر و مردم نجات پیدا می‌کنند.

حسن عسکری فرماندار شهرستان سنندج در تماس تلفنی از افشین یگانه مدیرکل مدیریت بحران او هلال احمر کرمانشاه برای کمک به این کوهنوردان سنندجی قدردانی کرد.

حال عمومی تمامی کوهنوردان خوب گزارش شده است.

کد مطلب 5949091

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