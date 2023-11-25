به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کریمی‌تبار صبح امروز شنبه در جلسه اخلاق مدیران در نظام اسلامی که با حضور استاندار ایلام، معاونین و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی در حسینیه حضرت زینب (س) دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام برگزار شد، با تجلیل از پدر شهیدان والامقام پیرحیاتی گفت: پدر شهیدان عبدالمهدی و عبدالکریم پیرحیاتی به فرزندان شهیدش پیوست، وی راست قامت در برابر ضد انقلاب و در دفاع از ارزش‌ها و انقلاب ایستاد.

وی در ادامه اظهار کرد: مدیر اسلامی که ساختار فکری او مبتنی بر مبدأ و معاد است، به تذکر نیاز دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار افزود: مسئولیت در نظام اسلامی یک امانت است و باید در حفظ این امانت کوشا بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام با بیان اینکه در پذیرش مسئولیت نباید خدمت صادقانه، اخلاق اسلامی و توجه به محرومین را فراموش کرد، ادامه داد: مسئولیت فرصتی برای خدمت بیشتر به مردم است.

امام جمعه ایلام با اشاره به اهمیت جلسات اخلاق و تأثیر آن بر مدیریت اضافه کرد: حضور در جلسات اخلاق بازده انسان را بالا و کارایی را افزایش می‌دهد.