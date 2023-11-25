به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرامنیا استاندار ایلام صبح امروز شنبه در حاشیه جلسه اخلاق مدیران در نظام اسلامی که با حضور نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه ایلام در حسینیه حضرت زینب (س) دفتر نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه ایلام برگزار شد، در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: یکی از ضروریات لازم برای مدیران بحث اخلاقمداری است.
وی اظهار کرد: یکی از موضوعات تأکید شده براساس احادیث و روایات این است که انسان هر روز باید «محاسبهگر» باشد و نسبت به برطرف کردن ضعف خود اقدام کند.
بهرامنیا با بیان اینکه اگر دو روز انسان یکسان باشد، دچار خسران میشود، افزود: با توجه به مدیریت نظام اسلامی، باید همه حرکات و تصمیمگیریها بر مبنای «اخلاق اسلامی» باشد.
استاندار ایلام تأکید کرد: یکی از ضروریات مهم برای مدیران، حضور در کلاسهای اخلاق در جهت اصلاح امور است.
وی ادامه داد: در واقع کلاسهای اخلاق یادآوری و تذکر به مدیران در راستای تسریع در انجام امورات مردم، رعایت تکریم ارباب رجوع و عنایت ویژه و خاص به منافع مردم و بیت المال است که لازم است در این کلاسها یادآوری شود.
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