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۴ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۲۴

استاندار ایلام:

حضور در کلاس‌های اخلاق یکی از ضروریات برای مدیران است

حضور در کلاس‌های اخلاق یکی از ضروریات برای مدیران است

ایلام-استاندار ایلام گفت: حضور در کلاس‌های اخلاق یکی از ضروریات برای مدیران است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا استاندار ایلام صبح امروز شنبه در حاشیه جلسه اخلاق مدیران در نظام اسلامی که با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام در حسینیه حضرت زینب (س) دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام برگزار شد، در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: یکی از ضروریات لازم برای مدیران بحث اخلاق‌مداری است.

وی اظهار کرد: یکی از موضوعات تأکید شده براساس احادیث و روایات این است که انسان هر روز باید «محاسبه‌گر» باشد و نسبت به برطرف کردن ضعف خود اقدام کند.

بهرام‌نیا با بیان اینکه اگر دو روز انسان یکسان باشد، دچار خسران می‌شود، افزود: با توجه به مدیریت نظام اسلامی، باید همه حرکات و تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای «اخلاق اسلامی» باشد.

استاندار ایلام تأکید کرد: یکی از ضروریات مهم برای مدیران، حضور در کلاس‌های اخلاق در جهت اصلاح امور است.

وی ادامه داد: در واقع کلاس‌های اخلاق یادآوری و تذکر به مدیران در راستای تسریع در انجام امورات مردم، رعایت تکریم ارباب رجوع و عنایت ویژه و خاص به منافع مردم و بیت المال است که لازم است در این کلاس‌ها یادآوری شود.

کد مطلب 5949107

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