پدر شهیدان مالک آسمانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل عسگری اظهار کرد: پدر شهیدان داریوش و اسفندیار مالک در فارسان آسمانی شد و به فرزندان شهیدش پیوست.

وی تصریح کرد: شهید داریوش متقی مالک دوم تیرماه ۱۳۴۲ در فارسان به دنیا آمد تا پایان دوره کارشناسی در رشته علوم و فنون نظامی درس خواند، در رشته‌های ورزشی تکواندو و فوتبال نیز فعالیت می‌کرد، به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت و در بیست و یکم خرداد ۱۳۷۴ با سمت فرمانده گردان امام حسین علیه السلام در آلواتان بر اثر انفجار مین و اصابت ترکش به شهادت رسید، مزار وی در گلزار شهدای زادگاهش قرار دارد.

عسگری خاطر نشان کرد: شهید اسفندیار مالک در هفدهم دی ماه ۱۳۴۴ در فارسان به دنیا آمد تا اول راهنمایی درس خواند، از سوی بسیج در جبهه حضور یافت و در هجدهم بهمن ۱۳۶۱ در رقابیه بر اثر اصابت ترکش خمپاره به پهلو شهید شد مزار وی در جوار برادر شهیدش در گلزار شهدای زادگاهش است.