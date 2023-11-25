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۴ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۴۲

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران چهارمحال و بختیاری خبرداد؛

پدر شهیدان مالک آسمانی شد

پدر شهیدان مالک آسمانی شد

شهرکرد_ مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران چهارمحال و بختیاری گفت: پدر شهیدان داریوش و اسفندیار مالک به فرزندان شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل عسگری اظهار کرد: پدر شهیدان داریوش و اسفندیار مالک در فارسان آسمانی شد و به فرزندان شهیدش پیوست.

وی تصریح کرد: شهید داریوش متقی مالک دوم تیرماه ۱۳۴۲ در فارسان به دنیا آمد تا پایان دوره کارشناسی در رشته علوم و فنون نظامی درس خواند، در رشته‌های ورزشی تکواندو و فوتبال نیز فعالیت می‌کرد، به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت و در بیست و یکم خرداد ۱۳۷۴ با سمت فرمانده گردان امام حسین علیه السلام در آلواتان بر اثر انفجار مین و اصابت ترکش به شهادت رسید، مزار وی در گلزار شهدای زادگاهش قرار دارد.

عسگری خاطر نشان کرد: شهید اسفندیار مالک در هفدهم دی ماه ۱۳۴۴ در فارسان به دنیا آمد تا اول راهنمایی درس خواند، از سوی بسیج در جبهه حضور یافت و در هجدهم بهمن ۱۳۶۱ در رقابیه بر اثر اصابت ترکش خمپاره به پهلو شهید شد مزار وی در جوار برادر شهیدش در گلزار شهدای زادگاهش است.

کد مطلب 5949140

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