"مزد عشق" را در خانه بگیرید

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم محصول سال 1386 ایران است. کارگردانی را محمود مقامی به عهده دارد و بازیگرانی چون عسل بدیعی، اشکان خطیبی، کاظم افرندنیا، حمید ابراهیمی و پرستو مقدم در آن بازی کرده اند. وی سی دی "مزد عشق" با زمان 102 به قیمت 1000 تومان در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

داستان فیلم درباره چند جوان است. امیر از الیکا که یکی از دوستان غزل است خوشش می‌آید. آن دو که برای ماه عسل به شمال رفته اند، الیکا را می‌بینند و الیکا آنها را برای شرکت در جشن تولد دعوت می‌کند. امیر و غزل به واسطه شربتی که الیکا به آنها داده گیج می‌شوند و هنگامی که به تهران می‌آیند عکس‌هایی به دستشان می‌رسد که در مهمانی از آنها گرفته شده و ...

از دیگر عوامل این فیلم اجتماعی می توان به شاهرخ دستورتبار فیلمنامه نویس، مصطفی کشفی مدیر تصویربرداری، هومن همامی آهنگساز، محمد حبیبی صدابردار، مریم دوستی طراح گریم، محمود مقامی طراح صحنه و لباس، نوید توحیدی تدوینگر، داود عالمی‌زاده مدیر تولید و موسسه رسانه های تصویری به عنوان تهیه کننده اشاره کرد.

محمود مقامی، بازیگر تلویزیون و سینمای ایران است. از 14 فیلم سینمایی که او در آنها نقش آفرینی کرده می توان "اخراجی ها"، "ستایش"، "یک الف ناقابل"، "شیفته"، "می‌خواهم زنده بمانم" و ... را نام برد.