انحراف خودروی ۲۰۶ در گرمسار جان یک نفر را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با صبح شنبه انحراف به چپ یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۶ در مسیر گرمسار به سمت قم و در نهایت برخورد این خودرو با گارد ریل‌های جنب جاده، به جان باختن یک نفر انجامید.

این حادثه در کیلومتر ۱۰ محور گرمسار به سمت قم رخ داد و بلافاصله عوامل امدادی و هلال احمر به صحنه اعزام شدند.

گفته می‌شود این خودروی ۲۰۶ دو نفر سرنشین داشته که یکی از آن‌ها به دلیل شدت برخورد و حادثه جان خود را از دست داده است. یک مصدوم این حادثه نیز با حضور عوامل امدادی بلافاصله به بیمارستان گرمسار منتقل شد و تحت درمان قرار دارد.

پلیس راه هنوز علت این حادثه را مشخص نکرده است اما گمانه زنی‌های ابتدایی نشان از عدم کنترل وسیله نقلیه توسط راننده دارد.