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۴ آذر ۱۴۰۲، ۱۲:۲۵

صبح امروز؛

انحراف خودروی ۲۰۶ در گرمسار جان یک نفر را گرفت

انحراف خودروی ۲۰۶ در گرمسار جان یک نفر را گرفت

گرمسار- انحراف از مسیر و برخورد یک دستگاه خودروی ۲۰۶ با گارد ریل‌های جنب جاده گرمسار - قم جان یک شهروند را گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با صبح شنبه انحراف به چپ یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۶ در مسیر گرمسار به سمت قم و در نهایت برخورد این خودرو با گارد ریل‌های جنب جاده، به جان باختن یک نفر انجامید.

این حادثه در کیلومتر ۱۰ محور گرمسار به سمت قم رخ داد و بلافاصله عوامل امدادی و هلال احمر به صحنه اعزام شدند.

گفته می‌شود این خودروی ۲۰۶ دو نفر سرنشین داشته که یکی از آن‌ها به دلیل شدت برخورد و حادثه جان خود را از دست داده است. یک مصدوم این حادثه نیز با حضور عوامل امدادی بلافاصله به بیمارستان گرمسار منتقل شد و تحت درمان قرار دارد.

پلیس راه هنوز علت این حادثه را مشخص نکرده است اما گمانه زنی‌های ابتدایی نشان از عدم کنترل وسیله نقلیه توسط راننده دارد.

کد مطلب 5949269

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