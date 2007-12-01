۱۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۰:۳۰

شاپور جورکش درباره عرفان مولانا می نویسد

شاپور جورکش کتابی پژوهشی را درباره عرفان مولانا با عنوان فعلی "گفتمان عرفانی و سنتی به عنوان کهن الگوی ذهن هنرمندان و توده ایران" تالیف می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جورکش در این اثر به بررسی عناصر مثبت و منفی عرفان مولانا جلال الدین پرداخته و به لحاظ تطبیقی آن را با عرفان حافظ و سعدی مقایسه می کند.

نگارنده در این کتاب با اشاره به اینکه عرفان می تواند بر جنبه های فرهنگی و رفتاری انسانها را در جامعه رقم زند، از عرفان مولوی به مثابه عرفانی آمیخته با خشونت یاد می کند و در مقابل عرفانی را که در حافظ و سعدی وجود دارد به روحیه ایرانیان نزدیک تر می داند.

نگارش این کتاب سال آینده به پایان می رسد.

از شاپور جورکش به تازگی ترجمه کتاب "دموکراسی و هنر" توسط چشمه منتشر شده است. این کتاب را جمعی از نویسندگان پست مدرن آمریکایی تالیف کرده اند.

دو کتاب "بوطیقای شعر نو" (نشر ققنوس) و "نظریه ادبی از افلاطون تا بارت " (نشر چشمه) از جورکش اواخر سال قبل وارد پیشخوان کتابفروشیها شدند.

