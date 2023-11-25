به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه در نشستی سعید پناه‌آبادی به عنوان رئیس ورزش‌های همگانی شهرستان همدان منصوب شد.

هادی سبزواری در این نشست با بیان اینکه هیئت استان همدان به دنبال کارهای ستادی خواهد بود، اظهار کرد: تمام اقدامات اجرایی ورزش‌های همگانی شهرستان همدان از امروز تحت نظر هیئت همدان خواهد بود.

وی افزود: سعید پناه‌آبادی یکی از مدیران با تجربه همدان در عرصه ورزش بوده که سالیان طولانی در بحث ورزش شهروندی (محلات) شهرداری همدان اقدامات مثمر ثمری را برای شهر همدان انجام داده است.

رئیس ورزش‌های همگانی استان همدان ضمن آرزوی موفقیت برای ریاست جدید شهرستان همدان گفت: ما با تمام توان از آقای پناه‌آبادی حمایت می‌کنیم تا بتوانیم همچون گذشته قدم‌های بزرگی را برداریم.

سعید پناه‌آبادی در این جلسه ضمن تشکر از اعتماد مجموعه ورزش‌های همگانی و ریاست استان گفت: با تمام توان از امروز در خدمت جامعه بزرگ ورزش‌های همگانی همدان خواهم بود و از هیچ تلاشی در این راه فروگذار نخواهم بود.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی همدان عنوان کرد: با تجربه‌ای که سال‌ها در ورزش شهروندی (محلات) کسب کرده‌ایم اقدامات بزرگی را انجام خواهیم داد.

گفتنی است؛ در پایان این نشست سعید پناه‌آبادی با ابلاغی به عنوان رئیس هیئت ورزش‌های همگانی همدان منصوب شد.

پناه‌آبادی بیش از یک دهه به عنوان رئیس ورزش شهروندی (محلات) شهرداری همدان فعالیت داشته است.