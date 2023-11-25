استقامت در مسیر اهداف نظام جمهوری اسلامی پیام اصلی شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مظفر پیش از ظهر شنبه در یادواره شهدای جهاد کشاورزی استان مرکزی اظهار کرد: شهدا انسان‌های خاص و برگزیده‌ای بودند که از جانب خدا مأمور به انجام وظیفه شدند.

وی تصریح کرد: امروز انقلاب اسلامی به برکت خون شهدا در اوج اقتدار و عظمت قرار دارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه پیام شهدا استقامت و پایداری در راه اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی است، بیان کرد: آرمان شهدا حفظ نظام ولایی و دفاع از مقام معظم رهبری است که همه ما باید ادامه دهنده راه شهدا و پایبند به آرمان‌های شهدا باشیم.

مظفر ادامه داد: ایران به برکت هدایت‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب و خون مقدس شهدا به الگویی برای آزادیخواهان جهان تبدیل شده است و باید اذعان داشت که رزمندگان حماس و یمن با الگوگیری از رزمندگان ایران در برابر استکبار و صهیونیسم ایستاده‌اند.

وی گفت: امروز نقطه امید حق طلبان جهان، ایران است و ایران یکی از درس مقاومت و ایستادگی در برابر زورگویان را به جهانیان آموخت.

عضو تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه با وقوع انقلاب بزرگ دشمن نسبت به ایران خشم و غضب پیشه کردند، بیان کرد: کینه استکبار از انقلاب ایران به حدی است که آنها لحظه‌ای دست از توطئه علیه ایران بر نمی‌دارند.

مظفر گسترش فرهنگ ایثار و شهادت موجب بیمه نظام و جوانان دانست.