میزان تحقق درآمدهای آذربایجان شرقی ۵۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر فتح زاده روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: عملکرد درآمد استان در هفت ماهه سال ۱۴۰۱ برابر با ۶۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال بود و در هفت ماهه سال ۱۴۰۲ این رقم به بیش از ۹۳ هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال رسید.

وی با اشاره به اینکه درآمدهای مصوب استان در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۱ درصدی نسبت به سال گذشته به بیش از ۱۵۱ هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال می‌رسد، خاطرنشان کرد: بیشترین سهم درآمدی استان به درآمدهای مالیاتی با ۹۷ درصد و رقم ۱۴۷ هزار و ۸۷۰ میلیارد ریال اختصاص دارد.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: تنوع کسب و کار در حوزه‌های مختلف کشاورزی، خدماتی و صنعتی، تأمین نیروی کار متخصص را به یکی از مهمترین چالش‌های تولید در استان تبدیل کرده است.

فتح زاده اظهار کرد: بازسازی صنایع و متناسب سازی با توانمندی‌های نیروی کار، مهندسی مجدد ابزار تولید، تقویت اشتراک گرایی فرآیند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های مرتبط با تولید، مدیریت، فروش و ارزش افزوده و تکمیل شکاف ذهنی مبتنی بر مکانیک گرایی در مدیریت و تأمین نیروی انسانی مرتبط با ابزار مکانیکی گرایی و جهش به سمت بهره گیری سنجه های فناوری می‌تواند به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز پاسخ دهد.

وی گفت: هنوز بخش عظیمی از صنایع استان تناسب لازم با فناوری روز را ندارند و به جای فناور بودن، درصدد تأمین نیروی انسانی غیر متخصص هستند.

فتح زاده همچنین با بیان اینکه بخشی عظیمی از نیروی انسانی استان دارای سطح تحصیلی لیسانس و بالاترند و بیش از ۹۲ درصد افراد گروه سنی ۳۵-۱۵ ساله با سواد هستند، اضافه کرد: تغییر ذائقه شغل هم چالش جدیدی است و معمولاً نیروی انسانی امروز به جای کارفرمایی و کارگری، به ایجاد کار مستقل علاقه دارد.

این مسئول اعلام کرد: اشتراک گرایی و سهیم شدن در تصمیم سازی و تصمیم گیری در مرحله مکانیکی مانده است و به موضوع مدیریت منابع انسانی، توانمندسازی نیروی کار و اصلاح فرآیندهای تولید در صنایع کم توجهی شده است.