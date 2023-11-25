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۴ آذر ۱۴۰۲، ۱۸:۰۶

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی:

میزان تحقق درآمدهای آذربایجان شرقی ۵۰ درصد افزایش یافت

میزان تحقق درآمدهای آذربایجان شرقی ۵۰ درصد افزایش یافت

تبریز-سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: میزان تحقق(عملکرد) درآمدهای استان در هفت ماهه سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر فتح زاده روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: عملکرد درآمد استان در هفت ماهه سال ۱۴۰۱ برابر با ۶۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال بود و در هفت ماهه سال ۱۴۰۲ این رقم به بیش از ۹۳ هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال رسید.

وی با اشاره به اینکه درآمدهای مصوب استان در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۱ درصدی نسبت به سال گذشته به بیش از ۱۵۱ هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال می‌رسد، خاطرنشان کرد: بیشترین سهم درآمدی استان به درآمدهای مالیاتی با ۹۷ درصد و رقم ۱۴۷ هزار و ۸۷۰ میلیارد ریال اختصاص دارد.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: تنوع کسب و کار در حوزه‌های مختلف کشاورزی، خدماتی و صنعتی، تأمین نیروی کار متخصص را به یکی از مهمترین چالش‌های تولید در استان تبدیل کرده است.

فتح زاده اظهار کرد: بازسازی صنایع و متناسب سازی با توانمندی‌های نیروی کار، مهندسی مجدد ابزار تولید، تقویت اشتراک گرایی فرآیند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های مرتبط با تولید، مدیریت، فروش و ارزش افزوده و تکمیل شکاف ذهنی مبتنی بر مکانیک گرایی در مدیریت و تأمین نیروی انسانی مرتبط با ابزار مکانیکی گرایی و جهش به سمت بهره گیری سنجه های فناوری می‌تواند به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز پاسخ دهد.

وی گفت: هنوز بخش عظیمی از صنایع استان تناسب لازم با فناوری روز را ندارند و به جای فناور بودن، درصدد تأمین نیروی انسانی غیر متخصص هستند.

فتح زاده همچنین با بیان اینکه بخشی عظیمی از نیروی انسانی استان دارای سطح تحصیلی لیسانس و بالاترند و بیش از ۹۲ درصد افراد گروه سنی ۳۵-۱۵ ساله با سواد هستند، اضافه کرد: تغییر ذائقه شغل هم چالش جدیدی است و معمولاً نیروی انسانی امروز به جای کارفرمایی و کارگری، به ایجاد کار مستقل علاقه دارد.

این مسئول اعلام کرد: اشتراک گرایی و سهیم شدن در تصمیم سازی و تصمیم گیری در مرحله مکانیکی مانده است و به موضوع مدیریت منابع انسانی، توانمندسازی نیروی کار و اصلاح فرآیندهای تولید در صنایع کم توجهی شده است.

کد مطلب 5949364

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