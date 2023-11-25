به گزارش خبرگزاری مهر تیم‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) روز جمعه عملیاتی چند روزه را برای تسهیل آزادی و انتقال گروگان‌های غزه و اسرای فلسطینی به کرانه باختری آغاز کردند. این عملیات شامل ارسال کمک‌های بشردوستانه اضافی و بسیار مورد نیاز به غزه خواهد بود.

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در نقش خود به‌عنوان یک میانجی بی‌طرف، طی چند روز، گروگان‌هایی را که در غزه نگهداری می‌شوند، به مقامات اسرائیلی و در نهایت خانواده‌های آنها، و اسرای فلسطینی را به مقامات کرانه باختری منتقل می‌کند تا به خانواده‌هایشان ملحق شوند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ همچنین تجهیزات پزشکی بیشتری را برای تحویل به بیمارستان‌های غزه خواهد آورد و کمک‌هایی را که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ قبلاً انجام داده است، تقویت می‌کند.

طرفین درگیری درباره جزئیات عملیات، از جمله اینکه چه کسی و چه زمانی آزاد می‌شود، توافق کردند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در مذاکرات شرکت نداشت و نقش آن کمک به تسهیل این توافق به عنوان یک میانجی بی‌طرف است.

فابریزیو کربنی، مدیر منطقه‌ای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در خاورمیانه و نزدیک گفت: درد عمیقی که اعضای خانواده‌ای که از عزیزانشان جدا شده‌اند وصف ناپذیر است. از اینکه عده‌ای پس از رنج طولانی دوباره به خانواده‌هایشان می‌رسند آسوده خاطر هستیم. آرزوی عمیق ما این است که همه گروگان‌ها آزاد شوند و غیرنظامیان از درد و رنجی که مخاصمات مسلحانه به همراه دارد محافظت شوند.

وی افزود: با همه گروگان‌ها و بازداشت‌شدگان، از جمله کودکان، باید با انسانیت رفتار شود و اصول بشردوستانه باید در همه زمان‌ها، از جمله درزمان آزادی و انتقال، رعایت شود.