به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، دور جدید واگذاری شماره های رند همراه اول به مدت یک هفته از امروز شنبه ۴ آذر آغاز شده و تا ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ادامه دارد و متقاضیان می توانند برای مشاهده و شرکت در حراج، به سامانه حراج نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور مراجعه کنند.

براساس اصول و ساختار ارزشی اپراتور اول تلفن همراه که مبین ارائه و انجام خدماتی آسان و در دسترس برای عموم متقاضیان شماره های رند است و همچنین مطابق ضوابط و قوانین ابلاغی از سمت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از طریق برگزاری حراج برای عموم متقاضیان و به صورت اینترنتی صورت می پذیرد.

متقاضیان شرکت در حراج شماره های رند همراه اول، باید ضمن تأیید شرایط و ضوابط مربوط به شرکت در حراج و همچنین وارد کردن صحیح اطلاعات درخواستی و هویتی در سامانه مذکور، نسبت به واریز آنلاین رقم ودیعه که معادل ۲۰ درصد مبلغ پایه شماره تلفن همراه مدنظرشان است، اقدام کنند.

پایان زمان هر حراج نیز منوط به دو شرط است که لازم است هر دو باید برقرار باشد تا حراج به اتمام برسد.

شرط نخست آنکه «زمان قانونی» حراج به اتمام برسد که این زمان برای هر حراج متغیر است و در زمان شروع حراج اعلام می شود.

دیگری هم اینکه از آخرین پیشنهاد قیمت بر روی یک شماره، باید ۸ ساعت گذشته باشد؛ در صورت اعلام پیشنهاد جدید قبل از اتمام مدت زمان حراج، مدت زمان حراج برای یک دوره ۸ ساعته دیگر تمدید می شود.

تمامی متقاضیان شرکت در طرح حراج شماره های رند همراه اول می توانند سامانه حراج به نشانی rond.mci.ir مراجعه کنند.

گفتنی است همراه اول برای جلوگیری از انحصار و همچنین ایجاد شرایط برابر برای تمامی افراد، سازوکاری را تحت عنوان سامانه حراج آنلاین شماره های رند ایجاد کرده است که با شرایط و ضوابط شفاف، تمامی کاربران امکان شرکت در آن را دارند و در جریان زمان شروع، پایان و قیمت های پیشنهادی قرار می گیرند.

با توجه به اینکه همراه اول در حوزه خرید و فروش شماره های رند بازار هیچگونه دخل و تصرف و منفعتی ندارد، وجود این سامانه آنلاین و فرآیند برگزاری حراج می تواند به صورت غیرمستقیم به تعادل و توازن قیمت در بازار نیز کمک کند.