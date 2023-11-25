کشاورزی باید بالنده و پویا و توسعه یافته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، بابک مؤمنی ظهر شنبه در نشست صمیمی با سرگروه‌های جهادی بخش کشاورزی و دامپروری که با حضور خانواده شهید مدافع امنیت احمد صالحی برگزار شد، با گرامیداشت هفته بسیج و تجلیل از از مجاهدت گمنام بسیجیان در عرصه امنیت غذایی کشور، گفت: شهید صالحی متعلق به شبکه جهادی جامعه کشاورزی و این جهادگر نسل نوی انقلاب حلقه وصل پاسداران امنیت غذایی و اجتماعی این کشور بوده و هست.

وی ادامه داد: باتوجه به امکانات معمول نهایتاً می‌توانیم وظایف روزمره را انجام دهیم اما اگر دنبال ایجاد تحول هستیم، نیازمند جوشش از درون جریان مردمی بخش کشاورزی هستیم تا ایده‌های دانش بنیان و تفکرات کشاورزان پیشرو را بتوان به درون مزارع، باغات و واحدهای مولد رساند.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه استفاده از ظرفیت نیروهای در بخش کشاورزی مورد توجه است، افزود: اگر این ظرفیت نگاه بلند اعتقادی را ضمیمه تلاش‌های تخصصی کند می‌تواند اعتماد کشاورز مؤمن را به اقتصاد پربرکت کشاورزی افزایش دهد.

وی اظهار داشت: شما می‌توانید سرمایه‌های خرد بخش کشاورزی را نیز در قالب تعاونی‌های مردمی تجمیع و در خدمت فعالیت‌های پربازده با سرمایه‌های متوسط و اندک مولد در آورد.

این مسئول با اشاره به اینکه در میان ۳ حلقه نوپدید در جهاد کشاورزی مازندران حلقه شبکه مردمی سازی کشاورزی علاوه بر تکالیف عملیاتی محرومیت زدایی از روستاها به دنبال شناخت فرصت‌های نوظهور و کمتر توجه یافته با حضور در عرصه خواهد بود.

مؤمنی خاطرنشان کرد: شبکه مردمی سازی کشاورزی، به عنوان یک حلقه جهادی- نخبگانی می‌تواند مسائل و مشکلات‌را از بدنه کشاورزان استخراج و پس از تحلیل، به تصمیم سازان و تصمیم گیران جهاد کشاورزی انتقال دهد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران اظهار کرد: کشاورزی باید بالنده، توسعه یافته و پویا باشد ولی امروز هنوز با جایگاه اقتصادی و مهم‌تر از آن فرهنگی شایسته خود فاصله دارد.

مؤمنی گفت: به دنبال زدودن غبار محرومیت از چهره بخش کشاورزی هستیم و بخش کشاورزی باید در جایگاه واقعی خود قرار گیرد چراکه کشاورزی مردمی‌ترین بخش نظام و انقلاب است.