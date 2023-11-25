آب روستای ثمر دشت شهرستان خنداب پایدار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عباسی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آبرسانی به روستای ثمردشت از توابع شهرستان خنداب با اجرای یک هزار و ۶۰۰ متر خط انتقال آب، شبکه گذاری داخلی به طول ۲ هزار و ۹۰۰ متر و واگذاری ۷۰ فقره انشعاب آب انجام شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی گفت: روستای ثمردشت یکی از دو روستای شهرستان خنداب است که در راستای اجرای طرح جهاد آبرسانی از مجتمع کمر آب از آب شرب سالم و پایدار بهره مند شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی اعتبار آبرسانی به دو روستای کمر آب و ثمر ۱۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: اجرای ۳ کیلومتر خط انتقال آب، اجرای ساخت سه باب مخزن ذخیره آب با ظرفیت ۵۰۰ متر مکعب، حفر و تجهیز یک حلقه چاه آب با آبدهی ۱۰ لیتر در ثانیه و یک باب ایستگاه پمپاژ با ظرفیت ۳ لیتر بر ثانیه از دیگر اقداماتی است که در راستای اجرای این طرح انجام شده است.