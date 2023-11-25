سرقت محتویات خودرو با ترفند تخریب قفل صندوق عقب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی تجری اظهار کرد: در پی شکایت چند تن از شهروندان در هفته‌های اخیر، در خصوص سرقت از محتویات خودرو در سطح حوزه، پیگیری موضوع در دستور کار عوامل کلانتری ۱۲ این فرماندهی قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: در تحقیقات انجام شده مشخص شد، متهم با پرسه زنی در مناطق جرم خیز و شناسایی خودروهایی که قفل صندوق عقب آن‌ها از ایمنی کمتری برخوردار بودند، در فرصت مناسبی قفل صندوق عقب خودرو را تخریب و محتویات داخل صندوق از قبیل جک و لاستیک زاپاس و اموال با ارزش آن را به سرقت می‌برد.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان گفت: مأموران کلانتری ۱۲ موفق شدند هویت و مخفیگاه متهم را که از سارقان سابقه دار بود شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه متهم را در مخفیگاه دستگیر کنند.

سرهنگ تجری افزود: متهم پس از انتقال به مقر انتظامی به ۱۲ فقره سرقت محتویات داخل خودرو اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.