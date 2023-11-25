به گزارش خبرنگار مهر، سعید هژبری عصر روز شنبه در مراسم معارفه شهردار ایلام اظهار کرد: با وجود اینکه اتفاقات خوبی در حوزه پایش تصویری ترافیک رخ داده اما کمبودهای بسیاری داریم و برای رسیدن به مقصد همه باید به شهردار جدید کمک کنیم تا برنامه‌های پیشنهادی خود را اجرا و به شهروندان خدمت کند.

وی افزود: به نمایندگی از مجموعه مسئولان ارشد استان قول می‌دهم از تمام افرادی که در راستای عمران شهری قدم بردارند، حمایت کنیم اما برای رسیدن به موفقیت شهرداری، همدلی اعضای شورا و همراهی مردم نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

معاون استاندار ایلام ادامه داد: نقش شهروندان در توسعه شهری بسیار مهم است زیرا اگر همه‌ی ما وظایف شهروندی خود را انجام دهیم، مشکلات شهرداری حل خواهد شد.

هژبری در بخش دیگری از سخنان خود، کنگره عظیم اربعین را برند استان ایلام عنوان کرد و گفت: به برکت اربعین توسعه همه‌جانبه استان ایلام آغاز شده است زیرا این یک حرکت فرهنگی، عمرانی، اجتماعی و اقتصادی است.

وی افزود: تمام دشواری‌های برگزاری اربعین با همدلی و همکاری مسئولین پشت سر گذاشته شد که در نهایت لبخند رضایت مقام و معظم رهبری را در پی داشت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام گفت: در سال جاری ۳۰۹ میلیارد تومان اعتبار اربعین به شهرداری‌های استان تخصیص داده شد که ۱۲۰ میلیارد تومان از این مبلغ سهم شهرداری ایلام بود.

وی ادامه داد: سهم شهرداری‌های استان ایلام از اعتبارات اربعین در سال ۱۴۰۰، ۹۳ میلیارد تومان بود که این مبلغ در سال ۱۴۰۱ به ۱۵۰ میلیارد و در ۱۴۰۲ به ۳۰۹ میلیارد تومان رسید.

معاون استاندار ایلام گفت: در سالهای گذشته اعتبار اربعین را از طریق کمیسیون تلفیق مجلس اختصاص می‌دادند که نمایندگان کرمانشاه و خوزستان در مجلس به واسطه تعداد، از قدرت چانه‌زنی بیشتری برخوردار بودند.

وی ادامه داد: اکنون که این اعتبار در وزارت کشور توزیع می‌شود با رایزنی و چانه زنی و در نظر گرفتن ترددهای و یک سری پارامترهای دیگر، اعتبار جذب می‌شود که سهم ایلام نسبت به قبل افزایش قابل توجهی داشته است.

هژبری، در بخش دیگری از سخنانش گفت: شهرداری‌ها رسالت سنگینی را بر عهده دارند و به واسطه وظایف زیاد آنها همواره زیر ذره‌بین و مورد قضاوت شهروندان هستند.

وی خاطرنشان کرد: در مدتی که گذشت به دلایل مختلف نتوانستیم خدمات شایسته مردم را به آنان ارائه دهیم اما در فضای جدید باید نسبت به عملکرد شهرداری ایلام بازنگری اساسی داشته باشیم و عقب ماندگی‌ها را جبران کنیم زیرا مردم شایسته خدمات بیشتری هستند.