سال ۲۰۲۳ از اهمیت بالایی در تاریخ روابط ایران و چین برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، «چانگ‌خوا» سفیر چین‌در ایران در چهاردهمین نشست انجمن‌های دوستی ایران و چین با موضوع بررسی چشم انداز روابط ایران و چین از تاریخ چهارم تا هفتم آذر ۱۴۰۲ در هتل آزادی پارسیان تهران برگزار شد، طی سخنانی در خصوص روابط ایران و چین گفت: در سه سال اخیر، این اولین بار است که این جلسه به صورت آفلاین برگزار می‌شود و فرصتی را برای دوستان فراهم کرده است که بتوانیم رو به رو صحبت کنیم. من برای این امر تبریک می گویم.

وی افزود: روابط کشورها به دوستی مردم با مردم بستگی دارد. چین و ایران دو کشور با تمدن باستان هستند، ارتباطات مردم دو کشور دارای تاریخ طولانی است. در سال‌های اخیر، با تلاش مشترک چین و ایران، دوستی سنتی دو کشور به طور مداوم تعمیق شده است. بعد از پایان فراگیری کرونا، مبادلات دو کشور در همه سطوح دارای کانال‌های بیشتر شده، حوزه‌های تبادلاتی همواره در حال گسترش بوده و محتوای همکاری‌ها به طور فزاینده‌ای عمیق‌تر شده است.



سفیر چین اظهار داشت: انجمن دوستی با کشورهای خارجی خلق چین و انجمن دوستی ایران و چین متعهد به تقویت تفاهم و دوستی بین مردم چین و ایران هستند و تلاش‌های بی وقفه‌ای برای ارتقای توسعه روابط دوجانبه و همکاری‌های عملی دو کشور در زمینه‌های مختلف انجام داده اند و به دست آورده‌ای فراوانی دست یافته اند لذا مایلم از همه شما در اینجا و از همه دوستانی که مدت هاست به توسعه دوستی چین و ایران پایبند بوده اند، احترام و تشکر صمیمانه خود را اعلام کنم.

چانگ خوا گفت: در سال‌های اخیر، وضعیت بین‌المللی دچار تغییرات عمیق و پیچیده‌ای شده است، اما روابط چین و ایران همواره به‌طور پیوسته رو به جلو بوده است. در مواجهه با وضعیت پیچیده تغییرات جهانی، تغییرات دورانی و تغییرات تاریخی، چین و ایران از همدیگر حمایت می‌کنند.

وی افزود: دو کشور با تشریک مساعی، با فراگیری کرونا مبارزه کردند، اعتماد متقابل راهبردی را به طور مستمر تحکیم کرده است و همکاری‌های عملی را به طور پیوسته به جلو پیش برده اند. با یکدیگر منافع مشترک را ترویج کرده، از برابری و عدالت بین المللی حمایت کرده و صفحه جدیدی از دوستی چین و ایران را ترسیم کرده اند.

وی بیان کرد: سال ۲۰۲۳ در تاریخ روابط چین و ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. در ماه فوریه، جناب آقای رئیسی رئیس جمهور ایران با موفقیت به چین سفر کردند. طی این سفر، سران دو کشور ملاقات گسترده و عمیقی را انجام دادند و در همکاری‌های چین و ایران به اجماع جدیدی رسیدند و شاهد امضای اسناد مهم همکاری دوجانبه بودند که راهنمای راهبردی مهمی برای توسعه روابط دو کشور ارائه کرده است.

سفیر چین بیان داشت: همچنین طی نشست سران بریکس در ماه اوت، سران دو کشور مجدداً ملاقات کردند، شرایط اجرایی همه بخش‌ها را به طور کامل تعیین کردند، مسیر مشارکت راهبردی جامع چین و ایران را برای دستیابی به دستاوردهای بیشتر مشخص کردند و برای ترویج کارها در همه زمینه‌ها راهنمایی اصولی ارائه دادند.

به گزارش مهر، چهاردهمین نشست انجمن‌های دوستی ایران و چین با موضوع بررسی چشم انداز روابط ایران و چین از تاریخ چهارم تا هفتم آذر ۱۴۰۲ در هتل آزادی پارسیان تهران برگزار شد. پنل‌های اقتصادی با عنوان سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، پنل فرهنگی و گردشگری شامل اشتراکات فرهنگی دو کشور و پنل خواهر خواندگی با عنوان دیپلماسی شهری از موضوعات این نشست بود.

سیزدهمین نشست مشترک سالیانه انجمن‌های دوستی ایران و چین، اول شهریور ماه ۱۴۰۱ به طور مجازی و به میزبانی طرف چینی برگزار شده بود.