خداباوری و خدامحوری مهمترین ویژگی بسیج است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، استاندار کرمان به مناسبت هفته بسیج و با همراهی معاونان و مدیران ستادی استانداری با فرمانده سپاه ثارالله دیدار کرد.

محمدمهدی فداکار در این دیدار گفت: به واسطه ظرفیت بزرگی که در مفهوم بسیج وجود دارد، حق است که همیشه یادآور بسیج باشیم.

وی افزود: بسیج یک تفکر است که توسط رهبر کبیر انقلاب اسلامی، رواج داده شد و این تفکر امروزه همچنان فعال و پویا ادامه دارد. روحیه و تفکر بسیجی، پاسخگوی نیازهای کشور است و در دوران دفاع مقدس و بعد از آن نیز به فراخور اتفاقاتی که طی سال‌های گذشته افتاده بسیج همچنان با همان تفکر پای انقلاب ایستاد.

فداکار، مهمترین ویژگی برای بسیج و بسیجی را خداباوری و خدامحوری دانست و گفت: کسی که تکلیف الهی را انجام داده و از جان خود می‌گذرد به مفهوم خداباوری رسیده و برای خدا از جان خود می‌گذرد. این روحیه از اول انقلاب وجود داشت و انقلاب نیز با غیر از این روحیه به ثمر نمی‌رسید و ادامه پیدا نمی‌کرد.

استاندار کرمان اظهار داشت: بسیج در دفاع مقدس به مقیاس ملی با ساختار منظم رسید که توانست جنگ را هدایت و به پایان برساند و بر دشمن غلبه کند، تفکر بسیجی و نثار جان در راه آرمان‌ها هیچ زمانی پایان نخواهد یافت و متصل به قدرت الهی است.

سردار محمدعلی نظری فرمانده سپاه ثارالله کرمان نیز ضمن تبریک هفته بسیج گفت: بسیج یک فکر، اندیشه، گفتمان و حرکت جهادی است.

وی، مردم‌داری، مردم‌یاری و مردم یاوری را از خصوصیات بسیجی دانست و افزود: هرکسی که در این زمینه قدمی بر دارد بسیجی است، بسیجی بودن به معنی داوطلبانه کارکردن و روحیه بسیجی و تعامل داشتن است که تا بی‌نهایت در این نظام وجود دارد و لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

نظری همچنین به اقدامات انجام شده در یک سال گذشته اشاره داشت و گفت: طرح‌ها و کارهایی که به کمک بسیجیان و تفکر بسیجی توسط ادارات و همه دستگاه‌ها انجام شده ۵۴۹ میلیارد تومان در بحث تأمین جهیزیه، آزادسازی زندانیان غیرعمد، تعمیر و ساخت و مسکن محرومین بوده است.

وی افزود: ۱۷۳۳ مورد تسهیلات و ایجاد اشتغال ۲ هزار نفر، ۴۲ پروژه آبرسانی، احداث ۵۲ باب مدرسه، تعمیر و احداث ۳۴۶ مسکن از جمله فعالیت‌های بسیجیان در استان کرمان است.