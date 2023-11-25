به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد زیویار در دیدار رئیس دانشگاه پیامنور کشور، اظهار داشت: برنامهٔ مولدسازی مجموعه «داوود رشید» کوهدشت تحت مالکیت دانشگاه پیامنور برای بازسازی و توسعه ساختمان دانشگاه پیامنور در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: باتوجهبه دوردست بودن مجموعه «داوود رشید» و عدم استقبال دانشجویان نسبت به این مجتمع، میتوان از اعتبار فروش و یا تهاتر آن برای توسعه ساختمان اصلی دانشگاه پیامنور کوهدشت استفاده کرد.
استاندار لرستان، تأکید کرد: در این راستا پیگیریهای لازم توسط فرماندار کوهدشت و رئیس دانشگاه پیامنور استان انجام شود.
زیویار همچنین به مشکلات ساختمان دانشگاه پیامنور در مجموعهٔ دهکده المپیک خرمآباد اشاره کرد و گفت: معاون سیاسی امنیتی استاندار با هماهنگی مدیران کل ورزش و جوانان، مدیریت و برنامهریزی، اقتصاد و دارایی و همچنین رئیس دانشگاه پیامنور استان پیگیریهای لازم را برای تهاتر اداره ورزش و این دانشگاه انجام دهند.
وی بهضرورت طرح آمایش رشتهها و اهمیت مقوله پژوهش در دانشگاه پیامنور اشاره کرد و ادامه داد: با اجرای طرح آمایش رشتهها میتوان به فراخور نیازهای استان رشتههای تحصیلی را در مقاطع مختلف ساماندهی کرد.
استاندار لرستان، افزود: پژوهشهای کاربردی که تبدیل به فناوری شوند یکی از نیازهای اساسی کشور است که دانشگاهها از جمله دانشگاه پیامنور باید روی آن تأکید ویژه داشته باشند.
زیویار، تصریح کرد: در طرح نظام مسائل دانشگاهها از جمله پیامنور باید مشکلات کشور از جمله فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها و همچنین تغییرات ساختاری جمعیت که با آن مواجه هستیم در نظر گرفته شوند.
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