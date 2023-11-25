به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی‌کوشا عصر شنبه در دومین جلسه ستاد اقتصاد دانش بنیان با بیان اینکه حضور در این جلسات مسرت بخش است، گفت: جلسات علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان مهم است و باید به آن پرداخته شود.

وی با اشاره به اینکه امروز مسأله ما اشتغال فارغ التحصیلان است، افزود: عملیاتی کردن این مهم به عهده شرکت‌های دانش بنیان است.

زارعی کوشا گفت: الگوهای موفق در استان باید توسط شرکت‌های دانش بنیان مورد توجه باشد هرچند الزاماتی هم دارد که باید به آنها پرداخت.

وی افزود: الزامات مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان که بر زمین مانده لازم است پیگیری شود از جمله در بحث جا و مکان که موضوع مهمی است باید اولویت قرار گیرد.

زارعی کوشا با بیان اینکه شرکت‌های دانش بنیان برای ظرفیت‌سازی پیشگام هستند و این ارزشمند است، گفت: باید واحدهای راکد و قابل واگذاری را به تملک شرکت‌های دانش بنیان درآورد تا فعال شوند.

استاندار کردستان خاطرنشان کرد: ظرفیت خوبی در شهرستان‌ها برای بیشتر کردن شرکت‌های دانش بنیان وجود دارد به‌ویژه در بیجار که بهتر است در بحث مکانی جایگزین سنندج شود و اراضی قابل واگذاری در آنجا شناسایی شود.

زارعی کوشا خاطرنشان کرد: اولویت و نیاز ما شرکت دانش بنیان است و ضرورتی الزامی که تاکید ما هم توجه هر چه بیشتر به آن است.

وی با بیان اینکه همه ظرفیت‌های توسعه‌ای و اولویت‌بندی‌ها، تقویت پارک‌های علم و فناوری است، اذعان کرد: مشاغلی که در این پارک‌ها و یا به واسطه اقدامات آنها ایجاد می‌شود باید برای فارغ‌التحصیلان باشد چون آمار بیکاری آنها بالاست و روز به روز هم بالاتر می‌رود.