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۴ آذر ۱۴۰۲، ۱۹:۳۷

استاندار کردستان:

ایجاد اشتغال توسط شرکت‌های دانش بنیان مورد توجه باشد

ایجاد اشتغال توسط شرکت‌های دانش بنیان مورد توجه باشد

سنندج_ استاندار کردستان گفت: مسأله امروز ما اشتغال فارغ‌التحصیلان است و عملیاتی کردن این مهم به عهده شرکت‌های دانش بنیان است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی‌کوشا عصر شنبه در دومین جلسه ستاد اقتصاد دانش بنیان با بیان اینکه حضور در این جلسات مسرت بخش است، گفت: جلسات علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان مهم است و باید به آن پرداخته شود.

وی با اشاره به اینکه امروز مسأله ما اشتغال فارغ التحصیلان است، افزود: عملیاتی کردن این مهم به عهده شرکت‌های دانش بنیان است.

زارعی کوشا گفت: الگوهای موفق در استان باید توسط شرکت‌های دانش بنیان مورد توجه باشد هرچند الزاماتی هم دارد که باید به آنها پرداخت.

وی افزود: الزامات مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان که بر زمین مانده لازم است پیگیری شود از جمله در بحث جا و مکان که موضوع مهمی است باید اولویت قرار گیرد.

زارعی کوشا با بیان اینکه شرکت‌های دانش بنیان برای ظرفیت‌سازی پیشگام هستند و این ارزشمند است، گفت: باید واحدهای راکد و قابل واگذاری را به تملک شرکت‌های دانش بنیان درآورد تا فعال شوند.

استاندار کردستان خاطرنشان کرد: ظرفیت خوبی در شهرستان‌ها برای بیشتر کردن شرکت‌های دانش بنیان وجود دارد به‌ویژه در بیجار که بهتر است در بحث مکانی جایگزین سنندج شود و اراضی قابل واگذاری در آنجا شناسایی شود.

زارعی کوشا خاطرنشان کرد: اولویت و نیاز ما شرکت دانش بنیان است و ضرورتی الزامی که تاکید ما هم توجه هر چه بیشتر به آن است.

وی با بیان اینکه همه ظرفیت‌های توسعه‌ای و اولویت‌بندی‌ها، تقویت پارک‌های علم و فناوری است، اذعان کرد: مشاغلی که در این پارک‌ها و یا به واسطه اقدامات آنها ایجاد می‌شود باید برای فارغ‌التحصیلان باشد چون آمار بیکاری آنها بالاست و روز به روز هم بالاتر می‌رود.

کد مطلب 5949738

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