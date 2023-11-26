به گزارش خبرنگار مهر، هادی مساح شامگاه شنبه در نشست صمیمانه رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور با فعالان قرآنی خراسان جنوبی اظهار کرد: خراسان جنوبی جزو استان های پهناور کشور بوده و بالغ بر ۷۵ موسسه و ۲۵۰ خانه قرآنی است که نشات گرفته از توانمندی های بالای قرآنی در استان در عرصه های مختلف دارد.

وی با اشاره به اینکه یکی از ضعف‌هایی که در استان وجود دارد دوری از مرکز است، تصریح کرد: خراسان جنوبی از لحاظ خدمات رسانی استان گرانی است.

رئیس هیات مدیره موسسات قرآنی خراسان جنوبی ادامه داد: این امر باعث شده تا خود را در بحث های اجاره بهای مکان برای موسسات قرآنی نشان دهد که متاسفانه برخی از موسسات قرآنی به سبب این مشکل تعطیل شده اند.

مساح کمبود امکانات آموزشی را از دیگر مشکلات موسسات قرآنی در استان عنوان کرد و افزود: بسیاری از امکانات آموزشی بلااستفاده دستگاه های اجرایی می تواند در اختیار این موسسات قرار گیرد تا این مشکل مرتفع شود.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی سالیانه بودجه‌های قرآنی را دریافت می‌کنند ولی دریغ از اینکه حتی یک ریال را در این زمینه هزینه کنند، یادآور شد: در جمهوری اسلامی تمام خدماتی که ارائه می‌شود بر مواضع قانون اسلامی و قصه قرآن است اما واقعیت این بوده که قرآن بهانه ای شده و کمتر به فعالیت های قرآنی توجه شده است.

رئیس هیات مدیره موسسات قرآنی خراسان جنوبی افزود: انتظار می‌رود سرفصل مستقیم به نام برنامه های قرآنی در بودجه کلان کشور دیده شود.

مساح ادامه داد: باید شورای توسعه قرآنی به این مسائل توجه کند.

وی بیان داشت: از موسسات قرآنی به عنوان نظام ارجاع کارهای پژوهش، حفظ و سایر فعالیت های قرآنی مطالبه شود.

رئیس هیات مدیره موسسات قرآنی خراسان جنوبی گفت: استان خراسان جنوبی پهناور بوده و نباید این استان را در تخصیص بودجه های قرآنی با دیگر استان ها مقایسه کرد.

مساح اضافه کرد: اگر موسسات قرآنی مکانی را برای فعالیت های قرآنی پیدا نکردند می تواند از مساجد برای این امر استفاده کنتد اما باید این موضوع مدیریت شود.

وی خاطرنشان کرد: از دیگر مشکلات موسسات قرآنی مباحث مالیاتی بوده که باید به این امر توجه شود.