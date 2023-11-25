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۴ آذر ۱۴۰۲، ۱۹:۴۳

حواشی نیمه دوم ذوب‌آهن و استقلال؛

گل به خودی مهدی‌پور در برابر تیم سابق/ تساوی در فینال نیم فصل اول

گل به خودی مهدی‌پور در برابر تیم سابق/ تساوی در فینال نیم فصل اول

اصفهان- تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن و استقلال در هفته یازدهم لیگ برتر به مصاف یکدیگر رفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، نیمه دوم دیدار تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و استقلال تهران در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۸:۴۰ در ورزشگاه فولادشهر آغاز شد.

نکات مهم و فنی نیمه دوم این بازی

نادر محمدی بازیکن سبزپوشان با پرتاب‌های بلند متعدد دروازه استقلال را تهدید کرد.

تعویض‌های ربیعی در نیمه دوم کارساز بود و توانست زمینه بازی سازی این تیم در گل نخست این تیم شود.

مهدی پور که سابقه بازی در ذوب‌آهن را دارد، زننده گل به خودی تیمش برابر گاندوها است.

حواشی نیمه دوم این مسابقه

حدود ۱۵ هزار تماشاگر در ورزشگاه حضور دارند.

صدای شعارهای «استقلال قهرمان» توسط هواداران این تیم در فولادشهر طنین انداز شده است.

نکیسا مدیرعامل ذوب آهن که سابقه دروازه‌بانی دارد در میانه دو نیمه بازی با دو گلر این تیم صحبت می‌کند.

مورایس، سرمربی سپاهان به همراه اعضای کادرفنی این تیم به ورزشگاه فولادشهر آمده است.

کد مطلب 5949759

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