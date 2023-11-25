۳ پلاک در کارگروه رفع تداخلات تنگستان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسلام رضایی شنبه شب در کارگروه رفع تداخلات گفت: کارگروه رفع تداخلات شهرستان با حضور رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان، رئیس و کارشناس ممیزی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان، رئیس و کارشناس حقوقی امور اراضی شهرستان و نماینده شرکت مشاور طرف قرارداد تشکیل شد.

وی تصریح کرد: سه پلاک بندر عامری، باغ خشکون و عالی حسینی با مجموع مساحت پنج هزار و ۴۳۸ هکتار و میزان مستثنیات هزار و ۱۱۴ هکتار جهت ارسال به کمیسیون رفع تداخلات استان مورد بررسی قرار گرفت.

رضایی ادامه داد: نقشه تهیه شده توسط مشاور بر اساس عکس‌های هوایی دهه ۴۰ از لحاظ آثار کشت و احیا بررسی و پس از بحث و تبادل نظر به امضا اعضا کارگروه رسید.

وی گفت: بر اساس مصوب اعضا کارگروه نقشه تجمیعی جهت طرح در کمیسیون رفع تداخلات استان به دبیرخانه کمیسیون ارسال خواهد شد.