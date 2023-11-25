به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، چین امروز شنبه اعلام کرد که یک ناوشکن آمریکایی بدون کسب اجازه وارد آب‌های سرزمینی این کشور شده است.

ارتش چین در این خصوص اعلام کرد که ناوشکن آمریکایی «یو اس اس هاپر» (USS Hopper) بدون کسب مجوز قانونی از دولت چین وارد آب‌های سرزمینی پکن شده است.

بر اساس پیامی در حساب رسمی «وی چت»، فرماندهی جنوبی ارتش آزادیبخش خلق چین اعلام کرد که پکن نیروهای دریایی و هوایی خود را برای «ردیابی، نظارت و هشدار» مستقر کرده است.

در ادامه این بیانیه آمده است که این رویداد «ثابت می‌کند که ایالات متحده یک خطرآفرین امنیتی» بی سابقه در دریای چین جنوبی به شمار می‌آید.

از سوی دیگر، خبرگزاری اسپوتنیک در این خصوص اعلام کرد: ارتش چین گزارش داد که ناوشکن آمریکایی «یو اس اس هاپر» را پس از ورود غیرقانونی به آب‌های سرزمینی خود در دریای چین جنوبی، اسکورت کرده است.

تا کنون اطلاعات بیشتری در این ارتباط مخابره نشده است.