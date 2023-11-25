کتاب «نشانی نشانه ها» روز شمار دفاع مقدس قم رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «نشانی نشانه ها» روز شمار دفاع مقدس قم به قلم «محمد خامه یار» شامگاه شنبه با حضور آیت الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، سردار محمد رضا میرحیدری فرمانده نیروی انتظامی استان قم، احمد حاجی زاده معاون سیاسی امنیتی استاندار قم، حجت الاسلام اکبری نماینده ولی فقیه در سپاه قم، امیر علی عموزاده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، مهدی توکلیان مدیر کل کتابخانه های عمومی استان قم، محسن محرری رییس شورای اسلامی شهر قم و جمعی دیگر از مسئولان استان رونمایی شد.

این کتاب در بردارنده رویدادهای مهم تاریخی مردم قم در دوران دفاع مقدس، شامل روزهای اعزام فرزندان غیور قم به جبهه‌ها، انجام عملیات‌های آفند و پدافند، مقاومت آنان در برابر دشمن متجاوز، تاریخ شهادت و مراسم وداع با شهدای این شهر، زمان اسارت و بازگشت آزادگان سرافراز، بمباران و موشکباران، ارسال کاروان‌های مردمی و رویدادهای دیگر است.

این کتاب گوشه‌ای از حماسه مردان بزرگ، سرداران، رزمندگان و بسیجیان که بخشی از تاریخ قم را در بر دارد.

در بخشی از کتاب تصاویر کمتر دیده شده از رزمندگان استان قم در دوران دفاع مقدس نیز گنجانده شده است.

در این مراسم از محمد خامه یار نویسنده این کتاب که در ۹۵۲ صفحه به نگارش در آورده است تجلیل شد.