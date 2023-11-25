به گزارش خبرگزاری مهر، محمود سیجانی در بازدید از نمایشگاه «مواد اولیه، ماشین آلات، تکنولوژی، چرم و صنایع وابسته صنعت کفش ایران-قم» در گفتوگو با خبرنگاران، اظهار کرد: امروز با حضور در این نمایشگاه، شاهد برپایی غرفههای پویا، بهروز و عالی بودیم.
وی با اشاره به اینکه انجمن کفش قم با برگزاری این نمایشگاه پرچم قم را در این صنعت بالا برد، مطرح کرد: قم در صنعت کفش ماشینی حرف اول را میزند و این نمایشگاه توانسته ظرفیتهای بالقوه را بالفعل کند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بیان اینکه در این نمایشگاه بسیاری از ظرفیتها و داشتههای مواد اولیه و تکنولوژی کفش معرفی شده است، عنوان کرد: قم در حال رسیدن به جایگاههای بینالمللی در حوزه کفش است.
وی با اشاره به اینکه امروز از کالامحوری به سمت سرمایهمحوری پیش میرویم، خاطرنشان کرد: این نمایشگاه اهمیت بسیاری در عرصه معرفی توانمندیهای داخلی دارد و استان قم به یک مرجع در عرصه کفش تبدیل شده است.
سیجانی تصریح کرد: با اشاره به اینکه این نمایشگاه نقطه آغازین است، یادآور شد: اگر حمایتهای لازم از این نمایشگاه صورت گیرد، قطعاً در آینده به دستاوردهای ارزشمندتری خواهیم رسید.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بیان اینکه یکی از ابزارهای بازاریابی حضور در نمایشگاه است، ابراز کرد: قم توانسته از بسیاری از استانهای کشور سبقت گیرد و با برگزاری این نمایشگاه برند و نماد کفش قم را بیشتر معرفی کند.
وی با اشاره به اینکه باید برند کفش قم به صورت بینالمللی نیز معرفی شود، افزود: این جایگاه و ظرفیت در قم وجود دارد و سطح این دوره از نمایشگاه واقعاً متفاوت شده و توانسته در حد نمایشگاههای بینالمللی ظاهر شود؛ سایر نمایشگاهها در استانهای دیگر نیز باید از سطح و کیفیت این نمایشگاه الگو گیرند.
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