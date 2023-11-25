به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری شامگاه شنبه در مراسم رونمایی از کتاب «نشانی بی نشانه ها» که در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم برگزار شد اظهار داشت: آقای خامه یار در دوران مختلف انقلاب اسلامی در عرصه علم، اقدامات جهادی و فرهنگ حضور مؤثری داشته و این کتاب نیز حاصل تلاش‌های چندین ساله وی است.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با اشاره به موضوع از تاریخ نگاری تا تاریخ نگری افزود: تاریخ نگاری بدون تاریخ نگری کامل نیست و این دو، تفاوت‌هایی دارند.

وی عنوان داشت: انسان گاهی وقایع را ثبت می‌کند همانند حادثه عاشورای حسینی، اما گاهی این حوادث را تحلیل می‌کند که این امر اهمیت ویژه ای دارد.

آیت الله حسینی بوشهری گفت: ما باید به تاریخ نگار بگوییم، آنگونه تاریخ نگاری کند که هدف خالقان آن بوده که در این صورت می‌توان از تاریخ عبرت گرفت و درس‌های آن را سرمشق زندگی قرار داد.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان داشت: نوشتن کتابی همانند نشانی نشانه‌ها تلاش بسیاری نیاز دارد و باید حوصله زیادی به خرج داد و نویسنده برای نگارش این کتاب سفرهای بسیاری متحمل شده و وقت زیادی گذاشته است.

امام جمعه قم بیان داشت: در قرآن کریم نیز داستان‌های مختلفی از عبرت‌ها و حوادث تاریخی آمده است تا انسان از این تاریخ نگاری‌ها و تاریخ نگری های آیات الهی درس عبرت بگیرد.

وی تاکید کرد: آنچه برای نسل انقلابی امروز ما مهم است، عبرت آموزی از درس‌های قیام حسینی است و امروز نسل جوان ما دوران دفاع مقدس را ندیده اند که خواندن این روایت‌ها در کتاب‌های دفاع مقدسی ارزشمند است.

آیت الله حسینی بوشهری بیان داشت: باید به تحلیل وقایع و روزشمار دوران دفاع مقدس پرداخته شود و عوامل و ریشه‌های آغاز جنگ و نقش خواص و بی تفاوتی‌ها در این عرصه بیان شود و از سویی دیگر از ایثار و خودگذشتگی و دلاوری‌های ملت ایران نوشت.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: در خصوص حوادث غزه نیز می‌توان همین دو سبک را پیش برد که روزانه چه اتفاقاتی رخ داده است، اما می‌توان با رویکرد تاریخ نگری نیز این حوادث را ثبت کرد.

وی با تجلیل از صبر مردم غزه گفت: با اینکه ۴ روز آتش بس اعلام شده اما استقامت و روحیه آنان به گونه‌ای است که انگار شهیدی از دست نداده اند و آنان به ما روحیه می‌دهند.

آیت الله حسینی بوشهری ادامه داد: امید است این کتاب که سند ارزشمندی برای استان قم است، الگویی برای استان‌های مختلف کشور باشد.