به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان عصر شنبه در ستاد بازسازی مناطق زلزله زده خوی افزود: زلزله سال گذشته این شهرستان به حدود ۳۰ هزار خانه مسکونی صدمه جزئی و کلی وارد کرد.

وی با بیان اینکه تمام خانه‌های صدمه دیده جزئی بهسازی شد، اضافه کرد: همچنین به حدود سه‌هزار و ۲۲۰ خانه، صدمه جدی بالای ۸۰ وارد شد که از این واحدهای تخریبی حدود یک هزار و ۷۰۰ واحد در سطح شهر و روستاها بازسازی و به مردم زلزله زده تحویل داده شد.

معتمدیان گفت: در زمین لرزه سال گذشته خوی ۱۳ هزار خانه در سه سطح صدمه دیده جمعاً ۲ هزار و ۵۰ میلیارد ریال غرامت بیمه حوادث طبیعی ساختمان دریافت کردند.

وی افزود: با پیگیری و برنامه ریزی صورت گرفته، خانه‌های تخریبی و تعمیری خوی که هنوز تسهیلات نگرفته‌اند؛ تا پایان آذر ماه جاری از این امکان برخوردار خواهند شد.

استاندار آذربایجان غربی گفت: در زلزله سال گذشته خسارت زیادی به مردم شهرستان خوی وارد شد اما در کنار آن مشکلات تعداد زیادی از روستاها اعم از پوشش اینترنتی، آسفالت معابر، آب شرب و احداث مدرسه انجام شد که برخی از آنها برای نخستین بار صورت گرفت و رضایت مردمی را به همراه داشت.

معتمدیان از صدور دستورات لازم برای مدیران استانی و شهرستانی در جهت رفع مشکلات واحدهای احداث و تعمیری دامی گفت و عنوان کرد: خوشبختانه از مجموع ۳ هزار و ۵۲۲ واحد احداثی دامی در مناطق زلزله زده شهرستان خوی، یک هزار و ۷۳۵ واحد اتمام شده و دستورات لازم در جهت رفع مشکلات مابقی اعم از تسهیلات و سایر موارد صادر شد.

اتمام اجرای سقف ۸۸ درصد واحدهای خسارت دیده در مناطق زلزله زده خوی

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی هم در این جلسه گفت: بازسازی واحدهای مسکونی روستایی در مناطق زلزله زده خوی ۹۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

جعفر برزگر اظهار کرد: بازسازی واحدهای مسکونی در مناطق روستایی شهرستان خوی ۹۱ درصد و در مناطق شهری این شهرستان با ۸۴ درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی گفت: تسریع در پرداخت مراحل آخر تسهیلات از سوی بانک‌های عامل و تخصیص مرحله دوم تسهیلات بلاعوض از سوی هیئت دولت جهت واریز به حساب‌های مالکین واحدهای خسارت دیده شتاب بیشتری به روند اتمام بازسازی مناطق زلزله زده شهرستان خوی خواهد داد.

برزگر با تاکید بر اینکه با توجه به نزدیک شدن به فصل سرما در منطقه با حساسیت بیشتری موضوع اتمام بازسازی در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: طبق تاکید استاندار آذربایجان غربی برای اعطای تسهیلات، امیدواریم بانک‌ها نسبت به پرداخت مانده تسهیلات زلزله‌زدگان نیز اقدام کرده و زمینه رضایتمندی بیشتر مردم خوی را موجب شوند.

وی با بیان اینکه از سه هزار و ۲۲۰ واحد زلزله زده‌ای که بر اثر زمین‌لرزه‌های سه‌گانه سال گذشته بالای ۸۰ درصد خسارت دیده و نیازمند احداث مجدد بودند، بیش از سه هزار و ۲۱ واحد معادل ۹۴ درصد واحدها مرحله فونداسیون را به اتمام رسانده‌اند، اضافه کرد: همچنین مرحله سقف افزون بر ۲ هزار و ۸۵۰ واحد به اتمام رسیده که نزدیک به ۸۹ درصد کل منازل خسارت دیده را شامل می‌شود.

برزگر افزود: صورت وضعیت‌های پرداخت تسهیلات بلاعوض مالکین واحدهای مسکونی آماده است و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آمادگی دارد در صورت واریز ۵۰ درصد دوم بلاعوض از سوی سازمان برنامه و بودجه، این تسهیلات را در کمتر ۴۸ ساعت توسط بانک‌های عامل به حساب مالکین واحدهای مسکونی درحال بازسازی واریز کند.

در روزهای ۱۳ مهر، ۲۸ دی و هشت بهمن سال گذشته سه زلزله بالای پنج ریشتر در شهرستان خوی رخ داد.