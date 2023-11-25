به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز شنبه در همایش فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج کارکنان ادارات کل لرستان ضمن گرامیداشت هفته بسیج و تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س)، بسیج را درکی از اخلاص، اراده، اتحاد معتقدانه دانست و اظهار داشت: بسیج دررابطهبا امام تجلی پیدا میکند.
وی با اشاره به اینکه امام خمینی (ره) با درایت و هوشمندی ظرفیتی که در بطن و متن مکتب اهلبیت وجود داشته است را سامان و سازمان بخشید، افزود: شهدای کربلا با امامشان رابطهای بسیجی وار داشتند
امام راحل (ره) باهنر خود، بسیج را سازمان و سامان بخشید.
استاندار لرستان با اشاره به اینکه بسیج میعادگاه همه اقشار جامعه است، بیان کرد: بسیج محدود به یک قشر و جمع خاصی نیست؛ بلکه همه مردم را در برمیگیرد.
زیویار با اشاره به اینکه بسیج در عرصههای مختلف مشکلگشا بوده است، افزود: حضور فعال بسیجیان در دوران دفاع مقدس، حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله و بسیاری از مشارکتهای مردمی گرهگشا بوده و هست.
وی گفت: باتوجهبه ظرفیتی که بسیج در استان به وجود آورده است، میتواند در راندمان و اثربخشی بیشتر مأموریتهای سازمانی ما ارتقا به وجود آورد.
استاندار لرستان با بیان اینکه بسیج مکتب است و مرز نمیشناسد، افزود: بسیج فراتر از چارچوبهای سرزمینی توسط امام در داخل کشور به سامان و سازمان درآمد و تبدیل به الگو شده است و در حال حاضر کشورهای دیگر برای حفظ شأن، هویت و دفاع از تاریخ خود مورداستفاده قرار میدهند و اروپا و آمریکا را نیز تحتتأثیر قرار داده است.
زیویار با بیان اینکه در بمبهای چندتنی که بر سر مردم غزه آوار میشود زن، زندگی و آزادی کجاست!؟ افزود: هزاران کودک و زن از بین میروند تفکر بسیجی اینجاست که میتواند هجمه سنگین جنگ ترکیبی را بهزانو درآورد.
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