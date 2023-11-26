۸۶ گونه جانوری در خطر انقراض/مافیای خرید و فروش حیات وحش در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اکبری، معاون سازمان حفاظت محیط زیست در اولین نشست هماندیشی مدیریت و پیشگیری قاچاق گونههای حیات وحش اظهار داشت: ایران یکی از ۲۰ کشور غنی دنیا از نظر تنوع زیستی است و تاکنون ۸۶۶۰ گونه گیاهی در ایران شناسایی شدند که حدود یک سوم آنها آندمیک هستند.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تعداد گونههای جانوری در خطر انقراض ۸۶ گونه خشکی زی است و ۱۶۵ گونه خشکیزی حمایت و حفاظت شده است.
وی افزود: یک و نیم میلیون هکتار تالاب و ۱۳ و نیم میلیون هکتار مناطق شکار ممنوع داریم.
اکبری بیان داشت: دلایل کاهش جمعیت حیات وحش شکار غیر مجاز، تصادفات جادهای، ورود گونههای مهاجم، بیماریهای حیات وحش و قاچاق حیات وحش است. همچنین تغییر کاربری اراضی، جزیرهای شدن، چرای بیرویه، تغییر اقلیم و سایر اشکال تخریب گیاهی از دیگر دلایل کاهش جمعیت حیات وحش است.
وی بیان داشت: طبق تعریف دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برداشت، خرید فروش، واردات صادرات، پردازش، نگهداری و به دست آوردن و مصرف کردن گونههای گیاهی و جانوری وحشی بر خلاف قوانین ملی و بین المللی است و قاچاق حیات وحش شامل جمع آوری، حمل و نقل، پخش غیرقانونی جانوران و فرآوردههای آنها است.
بیشترین قاچاق حیات وحش در ایران مربوط به ۴ پرنده
معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در کشور چهار گونه بومی ارزشمند داریم که بیشترین آمار قاچاق مربوط به آنها است. فلسفه برگزاری این نشست هم همین است که شامل شاهین، بالابان و بحری و هوبره است. بالابان در دنیا وضعیت انقراض آن از یوزپلنگ هم بدتر است و به شدت جمعیت آن در دنیا کاهش یافته و در حال انقراض است.
وی بیان داشت: متأسفانه اعراب علاقه خاصی به این حیوانات دارند و بیشترین قاچاق به کشورهای حاشیه خلیج فارس است و با قیمتهای بالایی این حیوانات را میخرند و برای همین ما با کاهش شدید جمعیت این پرندگان مواجه شدهایم.
اکبری ادامه داد: بالابان به لحاظ رفتارشناسی از پدیدههای شگفت انگیز طبیعت محسوب میشوند و بالابان زمانی که حمله میکند سرعت حرکت آن به بالای ۲۰۰ کیلومتر میرسد و غیر ممکن است که اراده کند پرنده دیگری را شکار کند و نتواند و وجود این پرندگان در ایجاد تعادل طبیعت بسیار حائز اهمیتاند.
وی با اشاره به اینکه بیشترین قاچاق بالابان در افغانستان، پاکستان و ایران است، گفت: وقتی این پرندگان شکار و زندهگیری میشوند در اسارت دچار آسیبهای شدید میشود و گاهی متأسفانه قاچاقچیان آنها را در لوله پلیکا نگهداری میکنند.
اکبری گفت: قاچاق حیات وحش در جهان چهارمین رتبه در تجارت غیرقانونی را دارد و در ایران بیشترین آمار قاچاق حیات وحش و کشفیات در بوشهر، هرمزگان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان است.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست بیان داشت: فقر و بیکاری از علل قاچاق محسوب میشود. ناآگاهی از عواقب قاچاق نیز باید مورد توجه قرار گیرد برخی از بازار قاچاق، حیوانات را خریداری میکنند و این موضوعها باید فرهنگ سازی شود.
تمایل روز افزون مردم به نگهداری از حیوانات
وی نسبت به مافیای خرید و فروشحیات وحش به ویژه در تهران هشدار داد و گفت: برخوردهای قضائی در این زمینه کافی نبوده است و قوانین هم بازدارنده نیست.
اکبری خاطر نشان کرد: در سال بین ۶ تا ١٢ هزار پستاندار و پرنده در کشور زندهگیری و وارد بازار خرید فروش میشود که عدد بسیار بالایی است و بخش عمدهای هم از کشور خارج میشود.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تمایل روز افزون مردم به نگهداری از حیوانات موجب شکلگیری مافیای خرید و فروش حیات وحش به ویژه در تهران شده است. برخورد با قاچاقچیان دشوار است و ممکن است به چالشهای اجتماعی بینجامد. برخوردهای قضائی دشواریهایی دارد و غالباً بازدارنده نیست علاوه بر آن مراکز نگهداری مجاز پرندگان زینتی نداریم تا بعد از کشف آنها را به کشور مبدا برگردانده شود، به ناچار در بازار توزیع میشود.
اکبری خاطر نشان کرد: ۳۰۰۰ مرکز دامپزشکی در کشور وجود دارد و سالانه بیش از ۱۰ هزار مراجعه به این مراکز برای درمان گونههای وحشی انجام میشود.
وی گفت: برخی افراد به خاطر ناآگاهی پرندگان قاچاق را میخرند و آنها را رهاسازی میکنند و به گمان خود با این کار محیط زیست خدمت میکنند این در حالیست که چنین اقدامی باعث رونق خرید و فروش غیر مجاز حیات وحش میشوند.
نظر شما