ورود فاضلاب به آبشوران ممنوع است

افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پروژه ساماندهی آبشوران شهر کرمانشاه، اظهار کرد: این پروژه به صورت یک ردیف اجرایی به منظور ساماندهی به آب منطقه‌ای سپرده شد که با ورود از ابتدای شهر در نهایت به رودخانه قره سو وارد می‌شود.

وی افزود: با توجه به اهمیت ساماندهی آبشوران رسالت اصلی از این سازه جمع آوری فاضلاب‌ها نبوده بلکه رسالت اصلی آن جمع آوری آب‌های سطحی قسمت جنوبی شهر کرمانشاه است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به کم و کاستی‌های دستگاه‌های متولی در ساماندهی آبشوران، تصریح کرد: شرکت آب و فاضلاب به جای آنکه شبکه فاضلاب خود را تکمیل و یا انتقال به تصفیه خانه را داشته باشد لوله‌های خط را به داخل آبشوران کشانده است.

یگانه خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه انجام شده در ستاد مدیریت بحران استانداری شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه را مکلف به جداسازی فاضلاب خود از آب شوران را دنبال کند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه شرکت آب و فاضلاب متولی جمع آوری آب‌های فاضلاب شهری است بنابراین ورود هرگونه فاضلاب به آبشوران ممنوع اعلام شده که به همین منظور شرکت آبفا به موازات مشکلات آبشوران درصدد رفع آنها برآمده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با تاکید بر آخرین اطلاعات شرکت آب منطقه‌ای برای ساماندهی آبشوران، گفت: مبلغ برای اصلاح آبشوران لحاظ شده مبلغ قابل توجهی نیست در حالی که این پروژه به ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی نیازمند است.

یگانه در پایان به پیگیری شرکت آب منطقه‌ای برای جذب اعتبارات مالی تاکید و عنوان کرد: با جذب اعتبار مالی مناسب برای ساماندهی این آبشوران می‌توان تا ۲ الی سه سال آینده آن را به یک تفرجگاه تبدیل کرد.