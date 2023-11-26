آذربایجان شرقی قهرمان مسابقات ووشو کشوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی کشور سبک شینگ یی چوان در ۲ بخش بانوان و آقایان به مدت چهار روز در سالن پور شریفی تبریز برگزار شد.

در بخش مردان این مسابقات که با حضور ۲۴۷ ووشوکار از ۱۰ استان کشور برگزار شد، تیم آذربایجان شرقی با کسب ۸۲ مدال رنگارنگ عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

تیم ووشو آذربایجان شرقی با کسب ۲۱ طلا، ۲۸ نقره و ۳۳ برنز و در مجموع ۸۲ مدال مقام نخست این مسابقات در جایگاه نخست، تیم ووشو استان آذربایجان غربی با کسب ۲۱ طلا، ۲۰ نقره و ۱۶ برنز و در مجموع ۵۷ مدال در جایگاه دوم و تیم ووشو استان اردبیل با کسب ۱۱ طلا، ۵ نقره و ۵ برنز و در مجموع ۲۱ مدال در جایگاه سوم ایستادند.

همچنین تیم‌های مازندران، قزوین و تهران بطور مشترک و قم و کردستان در رده‌های چهارم تا هفتم قرار گرفتند.

لازم به ذکر است، تیم بانوان آذربایجان شرقی نیز عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرده بود.

در پایان مسابقات، مراسم اهدا مدال با حضور حبیب ستوده نژاد مدیرکل اداره ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، سرهنگ عظیمی رئیس بسیج ورزشکاران استان، جناب سرهنگ آقا محمدپور فرمانده تیپ ۱۲۱، مهدی نوایی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز، زاهد ابراهیمی رئیس کمیته داوران فدراسیون ووشو، ناصر احمد زاده رئیس کمیته شینگ یی چوان فدراسیون ووشو، عبدالعلی ابراهیمی رئیس هیأت ووشو استان آذربایجان شرقی و جمعی از رؤسای هیأت‌های ووشو دیگر استان‌ها انجام گرفت.