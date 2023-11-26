رسیدگی به ۱۲۰ هزار جرم در فضای مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا در اولین نشست هماندیشی مدیریت و پیشگیری قاچاق گونههای حیات وحش اظهارداشت: سال ۱۳۹۰ پلیس فتا تشکیل شد که ابتدا جرایم محدودی در حوزه سایبری بود و حدود ۳۰۰۰ جرم در نظر گرفته شد ولی الان ۱۲۰ هزار جرم در حوزه سایبری رسیدگی میشود
وی افزود: جرایم سایبری رشد عمودی داشته و پیچیده شده و ما به تنهایی قادر به رسیدگی به این جرایم نیستیم به ویژه جرایمی که در حوزه زیرساختی کشور تعریف میشود مانند حوزه بانکی و اپراتورها که نیاز به همکاری و تعامل دارد.
سردار مجید گفت: با بانک مرکزی و دستگاههای دیگر هماهنگیهای انجام دادیم مثلاً در حوزه رمز پویا اقداماتی مانند رمز دوم در نظر گرفته شد. برخی جرایم در فضای سایبر ممکن است شاکی نداشته باشد. مثل تحرکات اراذل و اوباش و فروش و قاچاق در حوزههای مختلف مانند محیط زیست که برای این موضوعها اقداماتی صورت گرفت.
وی بیان داشت: حدود سال ۹۶ راهبردی را در نظر گرفتیم که توزیع در امنیت در فضای سایبر شکل گیرد و حوزههای سایبری در دستگاههای مختلف تشکیل شد. در حوزههای پزشکی و تخصصی فضای مجازی نیاز به رصد تخصصی داشتیم لذا باید کار پیچیده انجام میگرفت و یکی از سازمانهایی که مد نظر ما بود سازمان محیط زیست است.
رئیس پلیس فتا گفت: ما در بررسی این موضوع در سال ۹۸ با پدیده حیوان آزاری مواجه شدیم و کلیپهای حیوان آزاری سبب تکدر خاطره بسیاری از کاربران شده بود آن زمان آقای محبت خانی با ما تماس گرفتند و ابراز نگرانی انجام گرفت همان زمان تفاهم نامهای با سازمان محیط زیست انجام گرفت تا حوزه سایبری در ساختار محیط زیست شکل گیرد. در این تفاهمنامه حوزههای همکاری مشخص شد و در حوزه حیوان آزاری مباحثی مطرح شد.
وی بیان داشت: حدود سال ۱۴۰۰ هم وبینار مشترکی در سراسر کشور با حضور محیطبانان و پلیس فتای استانها شکل گرفت، مأموریت مشترک تعریف شد و اقداماتی صورت گرفت. در حوزه گونههای حیات وحش نیز آمادگی همکاری داریم در دو سطح یکی در سطح ملی و دیگری استانی، که بتوانیم همکاری لازم را داشته باشیم بخش دیگر رصدها نیز در سایتهای آگهی محور است که بعضاً فروش حیوانات وحشی و پرندهها را شاهد بودهایم که چندین مورد در فسای شیراز شناسایی و اقدامات لازم انجام شد.
سردار مجید گفت: در اینستاگرام هم نیز با مواردی این چنینی مواجه شدهایم که نیتهای کلاهبرداری در قالب خرید و فروش حیوانات نادر و شکاری بوده و پولهایی از افراد گرفته شده ولی گونههایی تحویل داده نشده است.
وی گفت: مصادیق قاچاق باید کاملاً مشخص و رصدها افزایش یابد تا بتوانیم اقدامات موثرتری را در حفظ محیط زیست و مقابله با قاچاقچیان انجام دهیم. همچنین با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست رصد جرایم مربوط به قاچاق حیات وحش افزایش مییابد.
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