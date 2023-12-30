بهشت را با فساد و شهوت دنیا معامله نکنید که بسیار ضرر می کنید

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین انصاریان در مصلی بیت المقدس به سخنرانی پرداخته و گفت: پروردگار عالم به حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل دستور داد کعبه را بسازند. ابراهیم (ع) پیامبر اولوالعزم الهی و پدر همه انبیا بعد از خود است او پدر رسول خدا (ص) و ائمه طاهرین (ع) است، نسل با این عظمت برای هیچکس ظهور نکرده است، امروزه نسل حضرت ابراهیم در وجود مبارک ولی الله الاعظم حضرت ولی عصر (عج) و سادات در ۵ قاره پخش هستند. کعبه از هر ساختمانی در این جهان عظمت بیشتری پیدا کرد، خداوند به خانه نیاز ندارد اما چون کعبه خانه خداوند است عظمت فوقالعاده پیدا کرده است. همه کاخهای جهان شاهان جهان را روی هم جمع کنند به اندازه یک ذره از سنگی که از دیوار کعبه فرو افتد ارزش ندارد.
وی با بیان اینکه کعبه قصر محبت است یعنی از آنجا هدایت، محبت و کرامت خداوند برای جهانیان پخش میشود، اظهار کرد: قرآن در آنجا نازل و پیامبر در آنجا به پیامبری مبعوث شده است. پس از کعبه پیامبر سراغ مؤمن آمده و قسم جلاله خورده است که عظمت و بزرگی مؤمن در پیشگاه خداوند از کعبه بالاتر است، پیامبر خطاب به کعبه میفرمایند خداوند برای تو یک احترام قرار داده و آن قبله بودن تو است و برای مؤمن سه احترام قرار داده است.
حجتالاسلام والمسلمین انصاریان افزود: یک احترام به مال مؤمن است، آنچه مؤمن به دست آورده و طبق طرح پروردگار هزینه میکند؛ دستبرد، دزدی، غصب و تخریب آن مال حرام قطعی است. خون مؤمن نزد پروردگار بسیار با ارزش است. قرآن مجید میفرماید کسی که بدون دلیل شرعی مؤمنی را بکشد کافر به خدا شده است. خداوند برای مؤمن بسیار ارزش گذاری کرده است کشتن مؤمن مثل کشتن تمام انسانهایی است که از آدم تا برپا شدن قیامت خلق میکند. اگر شخص مؤمن به پیامبر و امام باشد خداوند چنان برای او احترام قائل شده است که اگر کسی به او سوءظن پیدا کند مرتکب گناه شده است.
این کارشناس مذهبی بیان کرد: امام رضا (ع) میفرمایند: مؤمن از فرشتگان مقرب الهی برتر است، امروز در کشور ما آبرو، مال و خود مؤمن چقدر احترام دارد. برخی از مردم به کل روحانیت شیعه فحش میدهند میگویند همه بردند، خوردند و دزدیدند؛ در صورتی که در جمع روحانیت شیعه بدها بسیار کمتر از خوب های آن است، حداقل اگر میخواهید فحش بدهید، ناسزا بگویید تهمت بزنید خوبان را از بدان جدا کنید که گناهکار نشوید. امام رضا (ع) میفرمایند روز قیامت تهمت زنندگان به مؤمنان را میآورند و یک تپه آتش در صحرای محشر قرار میدهند خداوند به آنها میگوید همه بروید روی این تپه تا من حساب اولین و آخرین را تمام کنم سپس سراغ شما بیایم، تهمت دروغ بسیار شدید است و قابل اثبات نیست اگر آنها نتوانند اثبات کنند خداوند آنها را به جهنم میفرستد.جرم زبان بسیار کم اما گناه آن بسیار زیاد است، در قیامت اگر روحانیهای بیتقصیر، پاکدامن بزرگوار را بیاورند که هنوز در ایران بسیار زیاد هستند و خداوند بگوید ثابت کن قابل اثبات نیست و تهمت زننده به آنها را به جهنم میبرد.
وی با بیان اینکه امام رضا میفرمایند مؤمن از فرشتگان مقرب برتر است، عنوان کرد: وقتی ملک الموت مأمور میشود که جان مؤمن را بگیرد خداوند میفرماید برو از او اجازه بگیر اگر اجازه داد جان او را بگیر اگر اجازه نداد جان او را نگیر؛ مؤمن اجازه نمیدهد برای اینکه بیشتر خدا را عبادت کرده و به مردم خدمت کند، مؤمن از رفتن به عالم آخرت نفرت ندارد بلکه عاشق عالم آخرت است، ملک الموت به دستور خداوند جایگاه مؤمن را به او نشان میدهد تا شاید راضی شود باز هم راضی نمیشود، خطاب میرسد که یاران و دوستان قیامت او را نشان بدهید، وقتی ۱۴ معصوم را میبیند تا چشم او به امام حسین (ع) میافتد میگوید مرا معطل نکن و ببر؛ این احترام مؤمن در نزد پروردگار است.
حجتالاسلام والمسلمین انصاریان با تاکید بر اینکه مؤمن با عمل صالح از هر جانداری در عالم بهتر است، گفت: جوانان عزیز این ارزش را از دست ندهید، بهشت و رفقای بهشتی را با فساد و شهوت دنیا معامله نکنید که بسیار ضرر خواهید کرد. گاهی ممکن است در حال گناه مرگ شما برسد و نتوانید توبه کنید حیف است که با کلنگ شیطان باطن، عقل و ایمان شما خراب شود. مؤمن از هر موجودی در عالم بهتر است، پاداش آنها در نزد پروردگار انواع بهشتها است، خداوند از مردم مؤمن کمال رضایت را دارد.
این کارشناس مذهبی اظهار کرد: حضرت خدیجه (س) هنگام مرگ فقیر شده بود، شبی که با پیامبر عروسی کرد ۲۰ میلیون درهم ثروت داشت همه را همان شب به پیامبر (ص) هدیه کرد و پیامبر (ص) هم آن را در راه خدا صرف کرد، هنگام مرگ از صورت پاک خدیجه اشک سرازیر شده و خطاب به پیامبر (ص) فرمود برای فقر، غربت خود و تنهایی فاطمه گریه نمیکنم برای این گریه میکنم که الان که به آن عالم میروم خداوند از من راضی است یا نه، جبرئیل نازل شد و فرمود خداوند میفرماید به خدیجه سلام برسان و بگو من از تو کمال رضایت را دارم.مومنان در فقر و ثروت از خدا راضی هستند خداوند هم از آنها راضی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: روز عاشورا خداوند به ملک الموت فرمود از جای خود تکان نخورد زیرا جان هر ۷۲ نفر شهدا را خود میگیرد زیرا جان آنها از همه مؤمنان هم باارزش تر بود. خداوند خطاب به امام حسین (ع) میفرماید «یا ایها النفس المطمنة ارجعی الی ربک» همین که خداوند فرمود ارجعی؛ جان امام حسین (ع) از بدن او به سوی پروردگار شتافت.
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