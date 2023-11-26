مزار شهید گمنام در مشهد عطر افشانی و غبار روبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد عدیده صبح یکشنبه در مراسم عطر افشانی و غبار روبی مزار شهید گمنام به مناسبت هفته بسیج ضمن تبریک به مناسبت هفته بسیج و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والا مقام اظهار کرد: شهدا حق عظیمی بر ما دارند چرا که امنیت امروز ملت را مدیون خون پاک شهدا هستیم.

رئیس عقیدتی سیاسی منطقه پدافند هوایی شمال شرق افزود: همان گونه که ما امروز در این مکان مقدس جمع شده‌ایم که قبور مطهر شهدا را غبار روبی کنیم، امیدوارم در زندگی خودمان هم از شهدا الگوبرداری کنیم و راه این عزیزان را ادامه دهیم.

در پایان شرکت کنندگان این مراسم معنوی با غبار روبی و عطر افشانی مزار شهید گمنام و قرائت فاتحه، ضمن ادای احترام به روح بلند و ملکوتی شهدا، بار دیگر با آرمان‌های والای شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.