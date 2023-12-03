به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان کارشناس مذهبی در مسجد طالقانی به ایراد سخنرانی پرداخت و با استناد به آیات قرآن به بیان ویژگیهای مؤمن پرداخت و اظهار داشت: قرآن کریم ویژگیهای مؤمن را در بیشتر سورهها بیان کرده است و روایات بسیاری نیز در این زمینه صفات مؤمن بیان شده است. البته در آیات و روایات درباره مؤمن تنها صفات مطرح نیست بلکه کیفیت مرگ، قیامت و برزخ مؤمن که مهمترین آیاتش در سوره فصلت است نیز مطالب جالبی مطرح شده است.
وی با بیان آیه ۷۱ سوره مبارکه توبه گفت: در این آیه آمده همه مردان مؤمن نسبت به یکدیگر اهل محبت هستند و یکدیگر را دوست دارند و هم چنین همه زنان اهل ایمان نیز نسبت به خواهران دینی خود اهل محبت بوده و یکدیگر را دوست دارند. در این آیه نشان میدهد که دل مردان و زنان مؤمن نسبت به یکدیگر صاف و پاک است و مؤمنان نسبت به یکدیگر حسادت ندارند، طمع به حرام ندارد، حرص به جمع کردن ثروت ندارند و اهل ریا در انجام واجبات نیستند. تنها جایی که انسان از ریا منع نشده ریا در جلسات امام حسین است.
انصاریان با اشاره به داستانی از کتاب الغدیر عنوان کرد: علامه امینی در جلد ششم الغدیر نقل میکند که در بحرین یک پدر و مادر ناصبی زندگی میکردند که دشمن اهل بیت بودند. آنان صاحب اولاد نمیشدند از این رو نذر میکنند تا اگر پروردگار به آنها اولادی عطا کرد او را به مسیر زوار امام حسین ببرند تا بتواند زوار حضرت را قتل عام کند؛ سال بعد خداوند به آنها پسری عطا کرد.
این کارشناس مذهبی افزود: آن پسر بزرگ شد و به سن ۲۰ سالگی رسید. روزی پدر و مادر فرزند را صدا کردند و گفتند اسلحه بردار و از بحرین برو سمت عراق و در مسیر حرکت زوار امام حسین کمین کن و به هر میزان توان داشتی زوار قتل عام کن؛ این داستان در کتاب الغدیر نقل شده است. پسر نیز که مثل پدر و مادر ناصبی بود در مسیر زوار امام حسین کمین کرد شب اول قریب به ۸ زوار آمدند و از کمین گاه پسر رد شدند و چون این پسر خیلی خسته بود خوابش برد.
وی اضافه کرد: در عالم رؤیا دید قیامت شده است و محاکمه انسانها به سرعت انجام میشود در میان این همه جمعیت فرشتگان سراغ او آمدند و گفتند تو دوزخی هستی و به جهنم برو! اما در همان لحظه یک نفر جلوی فرشتگان را گرفت و گفت نه این فرد دوزخی نیست و اهل نجات است چرا که او روزی در کمین زوار اباعبدالله نشسته بود تا زائران را به قتل برساند اما خوابش برد و زوار آمدند و رفتند و گرد و غبار قدمهای زوار بر روی ایشان ریخته شد برای همین او از جهنم مصون است.
انصاریان ادامه داد: وقتی پسر از خواب برخواست مستقیم به حرم امام حسین رفت و در محضر اباعبدالله الحسین به شدت گریه کرد و از توابین شد. او یکی از شعرای قوی و قدری بود که در وصف امام علی شعر میسرود به گونهای که علامه امینی اشعار این شاعر والامقام را در جلد ششم کتاب الغدیر نقل و به تفسیر آن میپردازد. اشعار عجیبی از این شاعر باقی مانده است.
این کارشناس مذهبی با تاکید بر اینکه ایمان بهتر از قوانین انسانی میتواند انسان را از گناه و خطا بازدارد گفت: هیچ چیزی مانند ایمان انسان را از گناه حفظ نمیکند قانون تصویب شده توسط انسان این قدرت را ندارد. باور به توحید و قیامت انسان را از خطا باز میدارد.
وی بیان داشت: مؤمن کسی است که همه به خوبی آن امید دارند و از زیانش در امان هستند. مؤمنان همواره مردم را با گفتار نیک و نرم به عمل صالح دعوت میکنند و همواره اهل امر به معروف و نهی از منکر هستند. امر به معروف و نهی از منکر واجب است اگر چه امر به معروف و نهی از منکر واجب است اما باید به گونهای انجام شود که دل گناهکار نشکند متأسفانه عدهای در زمینه امر به معروف و نهی از منکر نه تنها قلب گناهکار را شکستند بلکه آنان را بی دین هم کردند. با زبان الهی و محبت میتوان مردم را از منکرات باز داشت.
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