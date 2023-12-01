در سختی های زندگی مراقب ایمان خود باشید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسین انصاریان کارشناس مذهبی به مناسبت ایام فاطمیه در مسجد طالقانی تهران به سخنرانی پرداخته و گفت: مردان و زنان مؤمن تا پایان عمر با نشانه‌های ایمان زندگی می‌کنند در شرایط سخت و شیرین ایمان آنها به یک رنگ هستند.

وی با بیان اینکه هیچ شبی به سختی شب عاشورا وجود ندارد، عنوان کرد: ایمان امام و اصحاب او در شب عاشورا برای مصائبی که به آنها وارد شدْ کوچک‌ترین تکان نخورد. گاهی برخی در خوشی زیاد یا مصائب دین خود را از دست می‌دهند اما مردم مؤمن واقعی در سختی‌ها پست و در شیرینی‌های زندگی مست نمی‌شوند به هر شکلی در صراط مستقیم هستند. رنج‌ها و خوش آنها را گمراه نمی‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین انصاریان با استناد به روایتی از امام رضا (ع)، مبنی بر اینکه بخشی از ایمان اعتقاد و گره خوردن قلب به خدا، پیامبران، ائمه (ع) و قرآن است. اظهار کرد: این گره خوردن تا روز قیامت بازشدنی نیست. ۷۲ تن کربلا با آن همه مصائب به شهادت می رسند و همسران و فرزندانشان به اسارت می‌روند اما محکم بر ایمان خود ایستادگی می‌کنند. حق را به همه نشان دادند.

این کارشناس مذهبی ادامه داد: گوش کافران و گمراهان از مسیر حق الفاظ را می‌شوند اما حقیقت آنچه را می‌شنوند درک نمی‌کنند. در سختی‌ها زندگی ائمه (ع) را از زندگی خود حذف نکنید بلکه ظالمان را از دل خود حذف کنید. خدا را حذف کردن سبب آسیب به زندگی شما می‌شود.

وی با استناد به فرمایشی از امیرمومنان امام علی (ع) ابراز کرد: سختی‌ها در زندگی گذران است مراقب ایمان خود باشید که آن را از دست ندهید. به یاد داشته باشیم که به ائمه معصومین (ع) ظلم‌هایی شده است که به هیچ بشری چنین ظلم‌هایی نشده است. با این حال در اوج ایمان بودند و ظلم در ایمان آنها کوچک‌ترین دخالت را نداشت. آنها الگوی ما هستند بنابراین هنگام مواجهه با ظلم و ستم‌ها مراقب ایمان خود باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین انصاریان با استناد به فرمایشی از امام سجاد (ع) گفت: خواسته دشمن ترین دشمنان خود را اجابت کردی وقتی ابلیس از تو خواست به او مهلت دهی اجابت کردی. تو که با دشمنان اینگونه ای با دوستان خود چگونه ای. یک علامت مردان و زنان مؤمن این است که دوست محب و مهروز به یکدیگر هستند. در دل آنها کینه حسد حرص ریا بخل وجود ندارد دل را در برابر تابش اخلاق الهی قرار دادند.