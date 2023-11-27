برای رسیدن به توحید راهی جز پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) او وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد باقر علوی تهرانی کارشناس مذهبی به مناسبت ایام فاطمیه در مسجد امیر به سخنرانی پرداخته و گفت: بحث درباره ایام فاطمیه لازم است چرا که به تدریج کمرنگ شده و در آن انحراف ایجاد می‌شود. شما وارثان یک فرهنگ هستید مراقب باشید به فرزندان خود چه تحویل می‌دهید. وی با بیان اینکه کسب آگاهی درباره ایام فاطمیه نباید صرفاً منحصر به این ایام باشد، عنوان کرد: در کودتا بر علیه امیرمومنان امام علی (ع) هدف غصب خلافت نیست بلکه هدف حذف امامت است. اگر شما این را ندانید نمی‌توانید از شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) دفاع کنید چراکه دیگران شبهه می‌اندازند که شهادت حضرت برای رسیدن امیرمومنان به حکومت و خلافت بوده و در حالی که مسئله دنیوی نیست بلکه حقیقت دین یعنی امامت است.

این کارشناس مذهبی با بیان اینکه مناسبت‌ها دریک جامعه تقسیماتی دارد، عنوان کرد: گاهی مناسبت‌ها همچون روز جهانی کارگر و روز جهانی کودک جنبه جهانی دارد. گاهی مناسبت‌ها مثل روز ملی شدن صنعت نفت در ایران جنبه ملی دارد و منحصر به یک کشور است. گاهی مناسبت‌ها در یک جامعه جنبه مذهبی دارد و به دین بازگشت می‌کند. برخی مناسبت‌های مذهبی جنبه ایمانی دارد اعلام پایان یک فریضه الهی است همچون عید سعید فطر، گاهی حکایت از ایمان شما دارد که مثال آن عید سعید قربان است؛ اما برخی مناسبت‌های مذهبی علاوه بر اینکه جنبه ایمانی دارند نشانه مودت و محبت نسبت به اهل بیت (ع) است که با توجه به نص قرآن واجب است.

حجت الاسلام والمسلمین علوی تهرانی با استناد به آیه ۲۳ سوره مبارکه شوری، اظهار کرد: خداوند می‌فرماید ای پیامبر به این مردم بگو من در مقابل رسالتم پاداشی از شما نمی‌خواهم مگر مودت ذوی القربی را داشته باشید. زمانی که این آیه نازل شد عده‌ای که در جلسه حضرت رسول (ص) بودند عرض کردند مودت چه کسانی بر ما واجب شده است، پیامبر (ص) پاسخ دادند آن امیر مؤمنان امام علی (ع) حضرت زهرا (س) و دو پسرش هستند.

وی ادامه داد: کسی بین صفا و مروه خدا را عبادت کند هزاران هزار سال خدا را عبادت کند تا جایی که همچون مشک خشکیده شود اگر محبت خاندان اهل بیت (ع) را نداشته باشد خداوند او را با صورت به جهنم می‌فرستد. با صورت به جهنم فرستادن یک نحوه تحقیر است. مجلسی از آوردن این روایت در کنار این آیه استنباط وجوب کرده است چرا که در مقابل ترک واجب است که جهنم بر شخص لازم می‌شود.

این کارشناس مذهبی بیان کرد: یک دسته از مناسبت‌های مذهبی علاوه بر جنبه ایمان و محبت به اهل بیت (ع) در اعتقادات و باورهای ما ریشه دارد. چراکه اصل اصیل حوزه اعتقادات شیعه اصل امامت است، برای رسیدن به توحید راهی جز پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) او وجود ندارد، غدیر، فاطمیه، عاشورا و جشن میلاد حضرت امام عصر (عج) چهار مناسبت اعتقادی برای ما است. بر همین اساس دشمنان داخلی و خارجی همه با این چهار مورد مشکل دارند.

حجت الاسلام والمسلمین علوی تهرانی با بیان اینکه در ایام فاطمیه صدیقه طاهره (س) برای دفاع از امامت با دشمن مواجهه پیدا می‌کند، گفت: پس ما باید بدانیم موضع، رفتار و گفتار حضرت در مقابل جریان حاکم چگونه بوده است. دشمنان ما با تمام جشن‌های دیگر مشکلی ندارند اما با غدیر و فاطمیه مواجهه می‌کنند چراکه خداوند پس از حادثه غدیر برای هیچکس عذر و بهانه‌ای نگذاشته است. حضرت زهرا فرمودند شما غدیر را فراموش کردید یعنی حقیقت غدیر امامت فراموش شده است، آیا شما به عنوان شیعه می‌توانید ۵ دلیل برای امامت برشمارید. وی افزود: امروز عده‌ای در رابطه با ایام فاطمیه چیزهایی می‌گویند که خدا و پیامبر (ص) بر آن راضی نیست، ایام فاطمیه جنبه اعتقادی دارد. جایی که مردان از امام دفاع نکردند حضرت زهرا (س) به تنهایی برای دفاع از امام خود قیام کرد.

این کارشناس مذهبی با استناد به آیه ۱۷۶ سوره اعراف گفت: در تاریخ ثمرات و برکاتی وجود دارد، داستان‌های تاریخی قرآن را برای آنها بیان کنید شاید در خصوص حق اندیشه کنند. ثمره تاریخ عبرت پذیری است. امیرمومنان امام علی (ع) می‌فرمایند مؤمن وقتی به مسأله ای نگاه می‌کند عبرت می‌گیرد اما منافق سطحی نگر است و عبرت نمی‌گیرد؛ عبرت پذیری ایام فاطمیه در این است که همانگونه که حضرت در دفاع از امامت قیام کردند ما هم باید قیام کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین علوی تهرانی با بیان اینکه یکی از ثمرات تاریخ تقویت قلب است، عنوان کرد: ایام فاطمیه زمان تقویت قلوب است. خداوند در قرآن می‌فرمایند در رسول خدا برای شما الگو و اسوه وجود دارد، ما که حضرت زهرا (س) را الگوی خود قرار می‌دهیم چقدر از حریم ولایت دفاع کردیم. حضرت با سه شیوه جهاد فرهنگی و اشک ریختن وجدان مردم را بیدار کرد. از کارهای دیگر ایشان برای امامت کشته شدن است.