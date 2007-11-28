به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی زاهدی امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به مهر در مورد زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال 87 که طبق اعلام قبلی مقرر شده بود امسال یک ماه زودتر برگزار شود، افزود: ریاست سازمان سنجش آموزش کشور خواستار برنامه های امتحانی پایان ترم دانشگاههای کشور شده است تا بر اساس آن بررسیهای بیشتری در مورد زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد صورت گیرد و پس از آن تصمیم گیری نهایی اعلام شود.

وی در خصوص تغییر در زمان برگزاری آزمون گفت: در حال حاضر اظهار نظر نمی کنم اجازه دهید بحث کارشناسی بیشتری صورت گیرد.

وزیر علوم درباره اعلام وزارت ارتباطات مبنی بر عدم استفاده از خط ADSL توسط دانشگاهها گفت: وزارت ارتباطات فیبر نوری را تقریبا تا درب ورودی دانشگاهها برده و بیشتر دانشگاهها نیز کابل کشی را انجام داده اند اما مشکلی که وجود دارد این است که قیمتی را که برای پهنای باند گذاشته فوق العاده زیاد است و دانشگاههای ما قادر به پرداخت این هزینه نیستند. به نظر می رسد که شرکت مخابرات می خواهد هزینه هایی را که بابت کابل کشی تا کنار دانشگاهها انجام داده است به خاطر پهنای باند از دانشگاهها اخذ کند.

وی اضافه کرد: از این وزارتخانه انتظار داریم، کمک کنند تا شرکت مخابرات مبلغ تمام شده را از دانشگاهها دریافت کنند.

زاهدی با اشاره به 40 ساعت موظفی حضور اعضای هیئت علمی در دانشگاه گفت: این موضوع در گذشته نیز به دانشگاهها ابلاغ شده بود اما برخی دانشگاهها برای اجرای آن مشکلاتی داشتند که به تازگی بخشنامه ای توسط معاونت آموزشی وزارت علوم به دانشگاهها ارسال شده است و در آن مواردی برای جدی و عملیاتی شدن حضور اعضای هیئت علمی در دانشگاهها پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: حضور اعضای هیئت علمی در دانشگاهها شامل پرداختن به امور آموزشی، پژوهشی و مشاوره به دانشجویان می شود. تحقق این 40 ساعت حضور در دانشگاه باعث ارتقاء آموزش و توسعه پژوهش می شود و علاوه بر این موارد ارتباط عاطفی بین دانشجو و استاد به وجود می آید به گونه ای که دانشجویان به تحصیل علاقه مند تر می شوند.